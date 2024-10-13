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29 د
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لبنان والعالم
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123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
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عراقجي: لا توجد خطوط حمراء بالنسبة لإيران عندما يتعلق الأمر بحماية شعبها ومصالحها
عراقجي: لا توجد خطوط حمراء بالنسبة لإيران عندما يتعلق الأمر بحماية شعبها ومصالحها
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه لا توجد خطوط حمراء بالنسبة لإيران عندما يتعلق الأمر بحماية شعبها ومصالحها. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T15:27+0000
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وجاء تصريح وزير الخارجية الإيراني على خلفية تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.وكتب الوزير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "على الرغم من حقيقة أننا بذلنا في الأيام الأخيرة جهودًا مذهلة لمنع نشوب حرب واسعة النطاق في منطقتنا، فإنني أعلن بوضوح أنه ليس لدينا أي خطوط حمراء في مسألة حماية شعبنا ومصالحنا".وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، أخضعت إيران إسرائيل لإطلاق صواريخ كثيفة للمرة الثانية في التاريخ، ووصفت ذلك بأنه عمل من أعمال الدفاع عن النفس.وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي آثار سقوط القذائف في مناطق مختلفة من إسرائيل.ولم يسفر القصف، بحسب السلطات الإسرائيلية، عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
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العالم العربي, إيران, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم
العالم العربي, إيران, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم

عراقجي: لا توجد خطوط حمراء بالنسبة لإيران عندما يتعلق الأمر بحماية شعبها ومصالحها

15:27 GMT 13.10.2024
© Sputnik . Mohammed Ismailمساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي
مساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Sputnik . Mohammed Ismail
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه لا توجد خطوط حمراء بالنسبة لإيران عندما يتعلق الأمر بحماية شعبها ومصالحها.
وجاء تصريح وزير الخارجية الإيراني على خلفية تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وكتب الوزير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "على الرغم من حقيقة أننا بذلنا في الأيام الأخيرة جهودًا مذهلة لمنع نشوب حرب واسعة النطاق في منطقتنا، فإنني أعلن بوضوح أنه ليس لدينا أي خطوط حمراء في مسألة حماية شعبنا ومصالحنا".
كما أشار رئيس وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بكمية قياسية من الأسلحة، وتعرض الآن حياة العسكريين للخطر بإرسالهم إلى إسرائيل لتشغيل أنظمة الصواريخ الأمريكية.
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
ميقاتي: مطالبة نتنياهو بإبعاد اليونفيل تمثل فصلا جديدا من عدم الامتثال للشرعية الدولية
13:35 GMT
وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، أخضعت إيران إسرائيل لإطلاق صواريخ كثيفة للمرة الثانية في التاريخ، ووصفت ذلك بأنه عمل من أعمال الدفاع عن النفس.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 180 صاروخا باليستيا، تم اعتراض معظمها.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي آثار سقوط القذائف في مناطق مختلفة من إسرائيل.
ولم يسفر القصف، بحسب السلطات الإسرائيلية، عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
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