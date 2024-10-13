https://sarabic.ae/20241013/لاعب-سعودي-ينفجر-في-وجه-مراسل-بعد-سؤال-عن-تراجع-الأداء-أمام-اليابان-فيديو-1093699482.html
لاعب سعودي ينفجر في وجه مراسل بعد سؤال عن تراجع الأداء أمام اليابان... فيديو
لاعب سعودي ينفجر في وجه مراسل بعد سؤال عن تراجع الأداء أمام اليابان... فيديو
سبوتنيك عربي
احتد مدافع المنتخب السعودي علي لاجامي، على مراسل إحدى القنوات الرياضية، بعدما استفسر منه عن سبب سوء الأداء الذي أدى لخسارة فريقه أمام اليابان. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T08:32+0000
2024-10-13T08:32+0000
2024-10-13T08:32+0000
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لاجامي لم يعجبه السؤال، حيث رد بلهجة عنيفة على العتيبي، قائلًا: "ما تشاهد المباراة أنت؟!"، مؤكدا أن لاعبي الأخضر قدموا أداء جيدا أمام اليابان، لكن الحظ لم يكن حليفهم.وكان المنتخب السعودي قد تلقى هزيمة، بنتيجة 0-2 في الجولة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.بهذه الخسارة، تصدر المنتخب الياباني المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما توقفت نقاط المنتخب السعودي عند 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, أخبار كرة القدم, الأخبار
نادي الفيديو, رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, أخبار كرة القدم, الأخبار
لاعب سعودي ينفجر في وجه مراسل بعد سؤال عن تراجع الأداء أمام اليابان... فيديو
احتد مدافع المنتخب السعودي علي لاجامي، على مراسل إحدى القنوات الرياضية، بعدما استفسر منه عن سبب سوء الأداء الذي أدى لخسارة فريقه أمام اليابان.
لاجامي لم يعجبه السؤال، حيث رد بلهجة عنيفة على العتيبي، قائلًا: "ما تشاهد المباراة أنت؟!"، مؤكدا أن لاعبي الأخضر قدموا أداء جيدا أمام اليابان، لكن الحظ لم يكن حليفهم.
وبعد نهاية حواره، قال مراسل قناة "الكأس" سلطان العتيبي إن علي لاجامي قال له "أنت لا تفهم في الكرة".
وكان المنتخب السعودي
قد تلقى هزيمة، بنتيجة 0-2 في الجولة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
بهذه الخسارة، تصدر المنتخب الياباني المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، فيما توقفت نقاط المنتخب السعودي عند 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث.