لحظة انهيار كنيسة تاريخية في تشيلي بسبب حريق هائل... فيديو

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لبنان والعالم
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123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
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183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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https://sarabic.ae/20241013/لحظة-انهيار-كنيسة-تاريخية-في-تشيلي-بسبب-حريق-هائل-فيديو-1093698335.html
لحظة انهيار كنيسة تاريخية في تشيلي بسبب حريق هائل... فيديو
لحظة انهيار كنيسة تاريخية في تشيلي بسبب حريق هائل... فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب حريق اندلع، يوم الجمعة الماضي، في تدمير كنيسة تاريخية، في مقاطعة إكيكي الساحلية في تشيلي. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T07:45+0000
2024-10-13T07:45+0000
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أخبار تشيلي
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لانهيار برج كنيسة سان فرانسيسكو، التي كانت نصبا تذكاريا وطنيا منذ عام 1994.وعلى الرغم من جهود 12 وحدة إطفاء في موقع الحريق، إلا أن الكنيسة المصنوع أساسها من الخشب، دُمّرت بالكامل وتحولت إلى رماد.ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وما زالت أسباب اندلاع الحريق مجهولة، ويتم التحقيق فيها من جانب سلطات تاراباكا.
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نادي الفيديو, أخبار تشيلي, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار تشيلي, الأخبار

لحظة انهيار كنيسة تاريخية في تشيلي بسبب حريق هائل... فيديو

07:45 GMT 13.10.2024
© AP Photo / Max Whittakerحريق كاليفورنيا
حريق كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
حريق كاليفورنيا
© AP Photo / Max Whittaker
تابعنا عبر
تسبب حريق اندلع، يوم الجمعة الماضي، في تدمير كنيسة تاريخية، في مقاطعة إكيكي الساحلية في تشيلي.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لانهيار برج كنيسة سان فرانسيسكو، التي كانت نصبا تذكاريا وطنيا منذ عام 1994.
وعلى الرغم من جهود 12 وحدة إطفاء في موقع الحريق، إلا أن الكنيسة المصنوع أساسها من الخشب، دُمّرت بالكامل وتحولت إلى رماد.
ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وما زالت أسباب اندلاع الحريق مجهولة، ويتم التحقيق فيها من جانب سلطات تاراباكا.
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