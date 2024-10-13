https://sarabic.ae/20241013/لحظة-انهيار-كنيسة-تاريخية-في-تشيلي-بسبب-حريق-هائل-فيديو-1093698335.html
لحظة انهيار كنيسة تاريخية في تشيلي بسبب حريق هائل... فيديو
لحظة انهيار كنيسة تاريخية في تشيلي بسبب حريق هائل... فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب حريق اندلع، يوم الجمعة الماضي، في تدمير كنيسة تاريخية، في مقاطعة إكيكي الساحلية في تشيلي. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T07:45+0000
2024-10-13T07:45+0000
2024-10-13T07:45+0000
نادي الفيديو
أخبار تشيلي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101519/26/1015192661_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_2d73e1372f2881aa91a45fa06f95a513.jpg
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لانهيار برج كنيسة سان فرانسيسكو، التي كانت نصبا تذكاريا وطنيا منذ عام 1994.وعلى الرغم من جهود 12 وحدة إطفاء في موقع الحريق، إلا أن الكنيسة المصنوع أساسها من الخشب، دُمّرت بالكامل وتحولت إلى رماد.ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وما زالت أسباب اندلاع الحريق مجهولة، ويتم التحقيق فيها من جانب سلطات تاراباكا.
أخبار تشيلي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101519/26/1015192661_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_33bd2ac47c0497f4c85e169c2b2ca005.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تشيلي, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار تشيلي, الأخبار
لحظة انهيار كنيسة تاريخية في تشيلي بسبب حريق هائل... فيديو
تسبب حريق اندلع، يوم الجمعة الماضي، في تدمير كنيسة تاريخية، في مقاطعة إكيكي الساحلية في تشيلي.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لانهيار برج كنيسة سان فرانسيسكو، التي كانت نصبا تذكاريا وطنيا منذ عام 1994.
وعلى الرغم من جهود 12 وحدة إطفاء في موقع الحريق، إلا أن الكنيسة المصنوع أساسها من الخشب، دُمّرت بالكامل وتحولت إلى رماد.
ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وما زالت أسباب اندلاع الحريق مجهولة، ويتم التحقيق فيها من جانب سلطات تاراباكا.