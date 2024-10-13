https://sarabic.ae/20241013/مشهد-مرعب-احتراق-سيارة-ذاتية-القيادة-وسط-طريق-في-الهند-1093714345.html
مشهد مرعب.. احتراق سيارة ذاتية القيادة وسط طريق في الهند
مشهد مرعب.. احتراق سيارة ذاتية القيادة وسط طريق في الهند
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو لحظات اشتعال النار في سيارة ذاتية القيادة أثناء سيرها على إحدى الطرق العامة في مدينة جايبور الهندية، أمس السبت. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T17:16+0000
2024-10-13T17:16+0000
2024-10-13T17:16+0000
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تسببت السيارة في حالة من الذعر بين المارة وأصحاب السيارات الذين حاولوا تجنب الاصطدام معها، حتى توقفت بعد اصطدامها بحاجز الطريق.وحقق الفيديو انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، بحسب صحيفة "ذات تايمز أو إنديا"، التي أشارت إلى أن سبب احتراق السيارة هو مشكلة في مكيفها تسببت في اندلاع النار بالمحرك.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
مشهد مرعب.. احتراق سيارة ذاتية القيادة وسط طريق في الهند
رصد مقطع فيديو لحظات اشتعال النار في سيارة ذاتية القيادة أثناء سيرها على إحدى الطرق العامة في مدينة جايبور الهندية، أمس السبت.
تسببت السيارة في حالة من الذعر بين المارة وأصحاب السيارات
الذين حاولوا تجنب الاصطدام معها، حتى توقفت بعد اصطدامها بحاجز الطريق
.
وحقق الفيديو انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، بحسب صحيفة "ذات تايمز أو إنديا"، التي أشارت إلى أن سبب احتراق السيارة هو مشكلة في مكيفها تسببت في اندلاع النار بالمحرك.