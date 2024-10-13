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29 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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29 د
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123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20241013/مصدر-لـسبوتنيك-وصول-تعزيزات-عسكرية-جديدة-للقاعدة-الأمريكية-في-الشدادي-شمال-شرقي-سوريا-1093705356.html
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول تعزيزات عسكرية جديدة للقاعدة الأمريكية في الشدادي شمال شرقي سوريا
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول تعزيزات عسكرية جديدة للقاعدة الأمريكية في الشدادي شمال شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للقاعدة الأمريكية في الشدادي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T12:23+0000
2024-10-13T12:23+0000
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وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "طائرة شحن عسكرية أمريكية هبطت في القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة، تحمل تعزيزات عسكرية ولوجستية لدعم قواتها في المنطقة".وأوضح المصدر أن "عملية النقل جرت بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي والحربي الأمريكي وحراسة مشددة ترافق الرتل".وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية.وأدانت سوريا مرارا نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وأكدت أن التصرفات الأميركية تتسم باللصوصية وتتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وطالبت الولايات المتحدة بوقف دعمها الإرهاب والميلشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية.وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
https://sarabic.ae/20241012/تقرير-أمريكا-تعتزم-نشر-أنظمة-ثاد-الدفاعية-الصاروخية-في-إسرائيل-لحمايتها-1093693331.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر لـ"سبوتنيك": وصول تعزيزات عسكرية جديدة للقاعدة الأمريكية في الشدادي شمال شرقي سوريا

12:23 GMT 13.10.2024
© Sputnikمناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
مناورات فلينتلوك التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للقاعدة الأمريكية في الشدادي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "طائرة شحن عسكرية أمريكية هبطت في القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة، تحمل تعزيزات عسكرية ولوجستية لدعم قواتها في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت القوات الأمريكية أنظمة دفاع جوي من قاعدتها في حقل غاز "كونيكو" إلى قاعدة "حقل العمر" النفطي في ريف دير الزور شرقي سوريا، بحسب مصدر ميداني لـ"سبوتنيك".

وأوضح المصدر أن "عملية النقل جرت بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي والحربي الأمريكي وحراسة مشددة ترافق الرتل".
منظومة صواريخ ثاد الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
تقرير: أمريكا تعتزم نشر أنظمة "ثاد" الدفاعية الصاروخية في إسرائيل لحمايتها
أمس, 20:22 GMT

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات شديدة على خليفة إعلان "حزب الله" اللبناني، رسميا مقتل أمينه العام إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان رسميا عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب.

وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية.
وأدانت سوريا مرارا نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وأكدت أن التصرفات الأميركية تتسم باللصوصية وتتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وطالبت الولايات المتحدة بوقف دعمها الإرهاب والميلشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية.
وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
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