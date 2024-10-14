كانوا قادمين من البحر.. دولة خليجية تصد خطر كبيرا بعد مقاومة شديدة
10:47 GMT 14.10.2024 (تم التحديث: 11:18 GMT 14.10.2024)
© AP Photo / Gustavo Ferrariالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
© AP Photo / Gustavo Ferrari
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أعلنت وزارة الداخلية في إحدى دول الخليج، في بيان، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من صد خطر كبير كان يتجه نحو أراضيها، وذلك بعد مقاومة شديدة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، إنها تمكنت من منع إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة، حاول المهربون إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر، لافتة إلى أن "كمية المخدرات المضبوطة تقدّر بـ308 كيلو غرامات من مادة الحشيش، ومليون كبسولة "ليريكا"، و500 ألف حبة كبتاغون، وتقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليون دينار كويتي".
وتمكنت الوزارة من إحباط وصول هذه الشحنة الضخمة إلى الكويت، بعد أن تم إلقاء القبض على 3 أشخاص، كانوا يحاولون إدخالها عن طريق قارب كان متواجدا في المياه الإقليمية، وتم رصده من خلال المنظومة الرادارية المتطورة، وتم الإيقاع بهم بعد مقاومة شديدة.
في ضربة جديدة لمهربي المواد المخدرة— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 13, 2024
«المكافحة» بالتعاون مع «خفر السواحل» تتمكن من احباط محاولة تهريب (3) أشخاص كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر
- عثر بحوزتهم على (308) كيلوجرامات من مادة الحشيش و(1,000,000) مليون كبسولة ليريكا و(500,000) ألف حبة كبتاجون… pic.twitter.com/BI48Hr1kLX
وعلمت صحيفة "القبس" أن المتهمين الثلاثة، هم إيراني واثنين أفغانيي الجنسية، وجرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.