https://sarabic.ae/20241014/حزب-الله-يستهدف-عشرات-المواقع-التابعة-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1093758326.html

"حزب الله" يستهدف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يستهدف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T22:26+0000

2024-10-14T22:26+0000

2024-10-14T22:26+0000

العالم العربي

الأخبار

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg

بيروت - سبوتنيك. وأكد حزب الله اللبناني في بيان له يسلط فيه الضوء على العمليات التي نفذها خلال 24 ساعة ضد الجيش الإسرائيلي، أن قواته "استهدفت قوة مشاة للجيش الإسرائيلي حاولت التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا، وذلك بواسطة قذائف المدفعية، وقصفت مستوطنة كريات شمونة وثكنة زبدين في مزارع شبعا بِصلية صاروخية".وأضاف البيان: "لدى محاولة ‏قوة من جنود جيش العدو الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة عيتا الشعب، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع".واستطرد بيان الحزب "وأطلقوا صلية صاروخية نوعية أخرى على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا، وصلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا، واستهدفوا قوة مشاة إسرائيلية حاولت ‏التسلل إلى أطراف بلدة مركبا بقذائف المدفعية".وكانت السلطات اللبنانية قد دعت، أمس الاثنين، "مجلس الأمن الى اتخاذ موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل ومنع تكرارها".وقدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان لها، شكوى متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، رداً على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي استهدفت مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان.وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال نتنياهو إن "الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".وأضاف نتنياهو، في تصريح بالإنجليزية، مخاطبا غوتيريش: "يجب عليكم إخراج قوات اليونيفيل من مناطق الخطر فورا"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".واختتم نتنياهو تصريحه، قائلاً إن "الطريقة البسيطة والوحيدة لضمان سلامتهم هي إخراجهم من منطقة الخطر"، داعيًا القادة الأوروبيين إلى توجيه انتقاداتهم لـ"حزب الله"، وليس لإسرائيل، لاستخدام اليونيفيل كـ"درع بشري".وكانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض مواقع عدة تابعة لها، بما في ذلك مقر القيادة في الناقورة، لهجمات إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة عدد من جنودها.

https://sarabic.ae/20241014/لبنان-يتقدم-بشكوى-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-1093753413.html

https://sarabic.ae/20241014/ملك-الأردن-يحذر-من-أن-استمرار-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-سيدفع-المنطقة-إلى-حرب-إقليمية-1093747044.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار