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"حزب الله" يستهدف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يستهدف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T22:26+0000
2024-10-14T22:26+0000
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بيروت - سبوتنيك. وأكد حزب الله اللبناني في بيان له يسلط فيه الضوء على العمليات التي نفذها خلال 24 ساعة ضد الجيش الإسرائيلي، أن قواته "استهدفت قوة مشاة للجيش الإسرائيلي حاولت التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا، وذلك بواسطة قذائف المدفعية، وقصفت مستوطنة كريات شمونة وثكنة زبدين في مزارع شبعا بِصلية صاروخية".وأضاف البيان: "لدى محاولة ‏قوة من جنود جيش العدو الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة عيتا الشعب، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع".واستطرد بيان الحزب "وأطلقوا صلية صاروخية نوعية أخرى على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا، وصلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا، واستهدفوا قوة مشاة إسرائيلية حاولت ‏التسلل إلى أطراف بلدة مركبا بقذائف المدفعية".وكانت السلطات اللبنانية قد دعت، أمس الاثنين، "مجلس الأمن الى اتخاذ موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل ومنع تكرارها".وقدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان لها، شكوى متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، رداً على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي استهدفت مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان.وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال نتنياهو إن "الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".وأضاف نتنياهو، في تصريح بالإنجليزية، مخاطبا غوتيريش: "يجب عليكم إخراج قوات اليونيفيل من مناطق الخطر فورا"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".واختتم نتنياهو تصريحه، قائلاً إن "الطريقة البسيطة والوحيدة لضمان سلامتهم هي إخراجهم من منطقة الخطر"، داعيًا القادة الأوروبيين إلى توجيه انتقاداتهم لـ"حزب الله"، وليس لإسرائيل، لاستخدام اليونيفيل كـ"درع بشري".وكانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض مواقع عدة تابعة لها، بما في ذلك مقر القيادة في الناقورة، لهجمات إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة عدد من جنودها.
https://sarabic.ae/20241014/لبنان-يتقدم-بشكوى-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-1093753413.html
https://sarabic.ae/20241014/ملك-الأردن-يحذر-من-أن-استمرار-العدوان-الإسرائيلي-على-لبنان-سيدفع-المنطقة-إلى-حرب-إقليمية-1093747044.html
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العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

"حزب الله" يستهدف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

22:26 GMT 14.10.2024
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وأكد حزب الله اللبناني في بيان له يسلط فيه الضوء على العمليات التي نفذها خلال 24 ساعة ضد الجيش الإسرائيلي، أن قواته "استهدفت قوة مشاة للجيش الإسرائيلي حاولت التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا، وذلك بواسطة قذائف المدفعية، وقصفت مستوطنة كريات شمونة وثكنة زبدين في مزارع شبعا بِصلية صاروخية".
يقف عمال الإنقاذ التابعون لحزب الله، في المنتصف من الأسفل، على أنقاض المباني المدمرة التي ضربتها الغارات الجوية الإسرائيلية ليل السبت، في بلدة النبطية، جنوب لبنان، الأحد 13 أكتوبر2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن "العدوان الإسرائيلي"
17:47 GMT
وأضاف البيان: "لدى محاولة ‏قوة من جنود جيش العدو الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة عيتا الشعب، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع".
واستطرد بيان الحزب "وأطلقوا صلية صاروخية نوعية أخرى على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا، وصلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا، واستهدفوا قوة مشاة إسرائيلية حاولت ‏التسلل إلى أطراف بلدة مركبا بقذائف المدفعية".
وكانت السلطات اللبنانية قد دعت، أمس الاثنين، "مجلس الأمن الى اتخاذ موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل ومنع تكرارها".
وقدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان لها، شكوى متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، رداً على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي استهدفت مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان.
وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".
وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال نتنياهو إن "الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
ملك الأردن يحذر من أن استمرار "العدوان الإسرائيلي" على لبنان سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية
14:07 GMT
وأضاف نتنياهو، في تصريح بالإنجليزية، مخاطبا غوتيريش: "يجب عليكم إخراج قوات اليونيفيل من مناطق الخطر فورا"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
واختتم نتنياهو تصريحه، قائلاً إن "الطريقة البسيطة والوحيدة لضمان سلامتهم هي إخراجهم من منطقة الخطر"، داعيًا القادة الأوروبيين إلى توجيه انتقاداتهم لـ"حزب الله"، وليس لإسرائيل، لاستخدام اليونيفيل كـ"درع بشري".
وكانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض مواقع عدة تابعة لها، بما في ذلك مقر القيادة في الناقورة، لهجمات إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة عدد من جنودها.
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