رجل أعمال أوروبي: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة وتحب قتل الناس

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مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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30 د
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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ع الموجة مع ايلي
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سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
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17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
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مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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رجل أعمال أوروبي: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة وتحب قتل الناس
رجل أعمال أوروبي: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة وتحب قتل الناس
سبوتنيك عربي
صرح رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوت كوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم "الإبادة الجماعية في... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T13:11+0000
2024-10-14T13:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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علق دوت كوم على منشور أصدره مركز أبحاث العولمة (CRG) ومقره كندا، والذي يقوم إن سياسات الولايات المتحدة أدت إلى وفاة أكثر من 20 مليون شخص في 37 دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وفي استطلاع الرأي التفاعلي الذي أجراه كيم دوت كوم بعنوان "من هو محور الشر؟"، وشارك فيه 84,300 حساب. قال 78.3 % من المشاركين في الاستطلاع إن "محور الشر" الحقيقي هو "الولايات المتحدة وحلف الناتو وإسرائيل"، بينما ذكر 21.7 في المائة ذكروا بلدانا أخرى.ويشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن "إسرائيل نفذت على مدار العام، نحو 1000 من الهجمات الحربية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وأسهمت بفرض ظروف مأساوية لما تبقى من هذه المنشآت، تضمنت انقطاع التيار الكهربائي ونقصاً مزمناً في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، إضافةً إلى العجز في الأدوية والأجهزة الطبية المتخصصة في العمليات الجراحية، بحيث تعمل الآن 17 مستشفى جزئياً من أصل 35 كانت تعمل قبل الحرب، بنسبة إشغال أسرة بلغت 439%".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ369، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 42289 قتيلا و98684 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241014/تقرير-صادم-يكشف-تفاصيل-استخدام-الجيش-الإسرائيلي-أسرى-فلسطينيين-كدروع-بشرية-1093736456.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى

رجل أعمال أوروبي: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة وتحب قتل الناس

13:11 GMT 14.10.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
صرح رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوت كوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم "الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتحب قتل الناس".
علق دوت كوم على منشور أصدره مركز أبحاث العولمة (CRG) ومقره كندا، والذي يقوم إن سياسات الولايات المتحدة أدت إلى وفاة أكثر من 20 مليون شخص في 37 دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال كوم: "لقد قتلت الإدارة الأمريكية أكثر من 20 مليون شخص في 37 دولة متضررة منذ (نهاية) الحرب العالمية الثانية... بالطبع يدعمون الإبادة الجماعية في غزة. إنهم يحبون قتل الناس".

وفي استطلاع الرأي التفاعلي الذي أجراه كيم دوت كوم بعنوان "من هو محور الشر؟"، وشارك فيه 84,300 حساب. قال 78.3 % من المشاركين في الاستطلاع إن "محور الشر" الحقيقي هو "الولايات المتحدة وحلف الناتو وإسرائيل"، بينما ذكر 21.7 في المائة ذكروا بلدانا أخرى.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
تقرير صادم يكشف تفاصيل استخدام الجيش الإسرائيلي أسرى فلسطينيين كدروع بشرية
11:24 GMT
ويشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن "إسرائيل نفذت على مدار العام، نحو 1000 من الهجمات الحربية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وأسهمت بفرض ظروف مأساوية لما تبقى من هذه المنشآت، تضمنت انقطاع التيار الكهربائي ونقصاً مزمناً في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، إضافةً إلى العجز في الأدوية والأجهزة الطبية المتخصصة في العمليات الجراحية، بحيث تعمل الآن 17 مستشفى جزئياً من أصل 35 كانت تعمل قبل الحرب، بنسبة إشغال أسرة بلغت 439%".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ369، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 42289 قتيلا و98684 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:11 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT
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