https://sarabic.ae/20241014/رجل-أعمال-أوروبي-أمريكا-تدعم-الإبادة-الجماعية-في-غزة-وتحب-قتل-الناس-1093742508.html
رجل أعمال أوروبي: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة وتحب قتل الناس
رجل أعمال أوروبي: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة وتحب قتل الناس
سبوتنيك عربي
صرح رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوت كوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم "الإبادة الجماعية في... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T13:11+0000
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علق دوت كوم على منشور أصدره مركز أبحاث العولمة (CRG) ومقره كندا، والذي يقوم إن سياسات الولايات المتحدة أدت إلى وفاة أكثر من 20 مليون شخص في 37 دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وفي استطلاع الرأي التفاعلي الذي أجراه كيم دوت كوم بعنوان "من هو محور الشر؟"، وشارك فيه 84,300 حساب. قال 78.3 % من المشاركين في الاستطلاع إن "محور الشر" الحقيقي هو "الولايات المتحدة وحلف الناتو وإسرائيل"، بينما ذكر 21.7 في المائة ذكروا بلدانا أخرى.ويشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن "إسرائيل نفذت على مدار العام، نحو 1000 من الهجمات الحربية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وأسهمت بفرض ظروف مأساوية لما تبقى من هذه المنشآت، تضمنت انقطاع التيار الكهربائي ونقصاً مزمناً في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، إضافةً إلى العجز في الأدوية والأجهزة الطبية المتخصصة في العمليات الجراحية، بحيث تعمل الآن 17 مستشفى جزئياً من أصل 35 كانت تعمل قبل الحرب، بنسبة إشغال أسرة بلغت 439%".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ369، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 42289 قتيلا و98684 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241014/تقرير-صادم-يكشف-تفاصيل-استخدام-الجيش-الإسرائيلي-أسرى-فلسطينيين-كدروع-بشرية-1093736456.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
رجل أعمال أوروبي: أمريكا تدعم الإبادة الجماعية في غزة وتحب قتل الناس
صرح رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوت كوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم "الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتحب قتل الناس".
علق دوت كوم على منشور أصدره مركز أبحاث العولمة (CRG) ومقره كندا، والذي يقوم إن سياسات الولايات المتحدة أدت إلى وفاة أكثر من 20 مليون شخص في 37 دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال كوم: "لقد قتلت الإدارة الأمريكية أكثر من 20 مليون شخص في 37 دولة متضررة منذ (نهاية) الحرب العالمية الثانية... بالطبع يدعمون الإبادة الجماعية في غزة. إنهم يحبون قتل الناس".
وفي استطلاع الرأي التفاعلي الذي أجراه كيم دوت كوم بعنوان "من هو محور الشر؟"، وشارك فيه 84,300 حساب. قال 78.3 % من المشاركين في الاستطلاع إن "محور الشر" الحقيقي هو "الولايات المتحدة وحلف الناتو وإسرائيل"، بينما ذكر 21.7 في المائة ذكروا بلدانا أخرى.
ويشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن "إسرائيل نفذت على مدار العام، نحو 1000 من الهجمات الحربية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وأسهمت بفرض ظروف مأساوية لما تبقى من هذه المنشآت، تضمنت انقطاع التيار الكهربائي ونقصاً مزمناً في الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، إضافةً إلى العجز في الأدوية والأجهزة الطبية المتخصصة في العمليات الجراحية، بحيث تعمل الآن 17 مستشفى جزئياً من أصل 35 كانت تعمل قبل الحرب، بنسبة إشغال أسرة بلغت 439%".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ369، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 42289 قتيلا و98684 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر العام الماضي.