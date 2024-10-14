مهرجان "دورغا بوجا" في الهند

مهرجان "دورغا بوجا" هو مهرجان هندوسي للاحتفال بانتصار الخير على الشر، يحتفل به عادة في شهر سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول، ويستمر لمدة 10 أيام، حيث يعتقد فيه المصلون أن الآلهة "دورغا" تحمي أتباعها من كل شر وتجلب السلام والازدهار.