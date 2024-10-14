مهرجان "دورغا بوجا" في الهند

أصنام الآلهة "دورغا" محمولة على عربة لغمرها في نهر "براهمابوترا" في اليوم الأخير من مهرجان "دورغا بوجا" في غواهاتي، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.
أصنام الآلهة "دورغا" محمولة على عربة لغمرها في نهر "براهمابوترا" في اليوم الأخير من مهرجان "دورغا بوجا" في غواهاتي، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.
نساء يرقصن خلال الاحتفالات أثناء مشاركتهن في موكب بمناسبة اليوم الأخير من مهرجان "دورغا بوجا" قبل غمر التمثال في نهر "هوغلي"، في كولكاتا، الهند، الأحد 13 أكتوبر 2024.
نساء يرقصن خلال الاحتفالات أثناء مشاركتهن في موكب بمناسبة اليوم الأخير من مهرجان "دورغا بوجا" قبل غمر التمثال في نهر "هوغلي"، في كولكاتا، الهند، الأحد 13 أكتوبر 2024.
نساء متزوجات يضعن الزنجفر(مادة من اللون الأحمر) على بعضهن بعضا كطقوس قبل غمر صنم للآلهة الهندوسية "دورغا" في نهر هوغلي، في كولكاتا، الهند، الأحد 13 أكتوبر 2024.
نساء متزوجات يضعن الزنجفر(مادة من اللون الأحمر) على بعضهن بعضا كطقوس قبل غمر صنم للآلهة الهندوسية "دورغا" في نهر هوغلي، في كولكاتا، الهند، الأحد 13 أكتوبر 2024.
عمال يتجهون نحو المياه العميقة ويرشون الماء المقدس على صنم للآلهة الهندوسية "دورغا" بعد غمره في نهر "هوغلي، في كولكاتا، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.
عمال يتجهون نحو المياه العميقة ويرشون الماء المقدس على صنم للآلهة الهندوسية "دورغا" بعد غمره في نهر "هوغلي، في كولكاتا، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.
امرأة متزوجة تضع الزنجفر على يدها، وتنتظر أداء الطقوس في اليوم الأخير من المهرجان قبل غمر صنم الآلهة الهندوسية "دورغا" في نهر هوغلي، في كولكاتا، الهند، الأحد، 13 أكتوبر 2024.
امرأة متزوجة تضع الزنجفر على يدها، وتنتظر أداء الطقوس في اليوم الأخير من المهرجان قبل غمر صنم الآلهة الهندوسية "دورغا" في نهر هوغلي، في كولكاتا، الهند، الأحد، 13 أكتوبر 2024.
هنود يرقصون ضمن فعاليات مهرجان "دورغا بوجا" في براياجراج، أوتار براديش، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.
هنود يرقصون ضمن فعاليات مهرجان "دورغا بوجا" في براياجراج، أوتار براديش، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.