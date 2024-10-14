مهرجان "دورغا بوجا" في الهند

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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
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تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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30 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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الإنسان والثقافة
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هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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مهرجان "دورغا بوجا" في الهند
مهرجان "دورغا بوجا" في الهند
سبوتنيك عربي
مهرجان "دورغا بوجا" هو مهرجان هندوسي للاحتفال بانتصار الخير على الشر، يحتفل به عادة في شهر سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول، ويستمر لمدة 10 أيام، حيث يعتقد... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, أخبار الهند اليوم, العالم, مهرجان
фото, أخبار الهند اليوم, العالم, مهرجان

مهرجان "دورغا بوجا" في الهند

12:13 GMT 14.10.2024
تابعنا عبر
مهرجان "دورغا بوجا" هو مهرجان هندوسي للاحتفال بانتصار الخير على الشر، يحتفل به عادة في شهر سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول، ويستمر لمدة 10 أيام، حيث يعتقد فيه المصلون أن الآلهة "دورغا" تحمي أتباعها من كل شر وتجلب السلام والازدهار.
© AP Photo / Anupam Nath

أصنام الآلهة "دورغا" محمولة على عربة لغمرها في نهر "براهمابوترا" في اليوم الأخير من مهرجان "دورغا بوجا" في غواهاتي، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.

أصنام الآلهة &quot;دورغا&quot; محمولة على عربة لغمرها في نهر &quot;براهمابوترا&quot; في اليوم الأخير من مهرجان &quot;دورغا بوجا&quot; في غواهاتي، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Anupam Nath

أصنام الآلهة "دورغا" محمولة على عربة لغمرها في نهر "براهمابوترا" في اليوم الأخير من مهرجان "دورغا بوجا" في غواهاتي، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.

© AP Photo / Bikas Das

نساء يرقصن خلال الاحتفالات أثناء مشاركتهن في موكب بمناسبة اليوم الأخير من مهرجان "دورغا بوجا" قبل غمر التمثال في نهر "هوغلي"، في كولكاتا، الهند، الأحد 13 أكتوبر 2024.

نساء يرقصن خلال الاحتفالات أثناء مشاركتهن في موكب بمناسبة اليوم الأخير من مهرجان &quot;دورغا بوجا&quot; قبل غمر التمثال في نهر &quot;هوغلي&quot;، في كولكاتا، الهند، الأحد 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bikas Das

نساء يرقصن خلال الاحتفالات أثناء مشاركتهن في موكب بمناسبة اليوم الأخير من مهرجان "دورغا بوجا" قبل غمر التمثال في نهر "هوغلي"، في كولكاتا، الهند، الأحد 13 أكتوبر 2024.

© AP Photo / Bikas Das

نساء متزوجات يضعن الزنجفر(مادة من اللون الأحمر) على بعضهن بعضا كطقوس قبل غمر صنم للآلهة الهندوسية "دورغا" في نهر هوغلي، في كولكاتا، الهند، الأحد 13 أكتوبر 2024.

نساء متزوجات يضعن الزنجفر(مادة من اللون الأحمر) على بعضهن بعضا كطقوس قبل غمر صنم للآلهة الهندوسية &quot;دورغا&quot; في نهر هوغلي، في كولكاتا، الهند، الأحد 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي
3/6
© AP Photo / Bikas Das

نساء متزوجات يضعن الزنجفر(مادة من اللون الأحمر) على بعضهن بعضا كطقوس قبل غمر صنم للآلهة الهندوسية "دورغا" في نهر هوغلي، في كولكاتا، الهند، الأحد 13 أكتوبر 2024.

© AP Photo / Bikas Das

عمال يتجهون نحو المياه العميقة ويرشون الماء المقدس على صنم للآلهة الهندوسية "دورغا" بعد غمره في نهر "هوغلي، في كولكاتا، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.

عمال يتجهون نحو المياه العميقة ويرشون الماء المقدس على صنم للآلهة الهندوسية &quot;دورغا&quot; بعد غمره في نهر &quot;هوغلي، في كولكاتا، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي
4/6
© AP Photo / Bikas Das

عمال يتجهون نحو المياه العميقة ويرشون الماء المقدس على صنم للآلهة الهندوسية "دورغا" بعد غمره في نهر "هوغلي، في كولكاتا، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.

© AP Photo / Bikas Das

امرأة متزوجة تضع الزنجفر على يدها، وتنتظر أداء الطقوس في اليوم الأخير من المهرجان قبل غمر صنم الآلهة الهندوسية "دورغا" في نهر هوغلي، في كولكاتا، الهند، الأحد، 13 أكتوبر 2024.

امرأة متزوجة تضع الزنجفر على يدها، وتنتظر أداء الطقوس في اليوم الأخير من المهرجان قبل غمر صنم الآلهة الهندوسية &quot;دورغا&quot; في نهر هوغلي، في كولكاتا، الهند، الأحد، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي
5/6
© AP Photo / Bikas Das

امرأة متزوجة تضع الزنجفر على يدها، وتنتظر أداء الطقوس في اليوم الأخير من المهرجان قبل غمر صنم الآلهة الهندوسية "دورغا" في نهر هوغلي، في كولكاتا، الهند، الأحد، 13 أكتوبر 2024.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

هنود يرقصون ضمن فعاليات مهرجان "دورغا بوجا" في براياجراج، أوتار براديش، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.

هنود يرقصون ضمن فعاليات مهرجان &quot;دورغا بوجا&quot; في براياجراج، أوتار براديش، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

هنود يرقصون ضمن فعاليات مهرجان "دورغا بوجا" في براياجراج، أوتار براديش، الهند، السبت 12 أكتوبر 2024.

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