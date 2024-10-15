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صدى الحياة
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الوكالة الأوروبية تحذر من كارثة تضرب مياه القارة العجوز
الوكالة الأوروبية تحذر من كارثة تضرب مياه القارة العجوز
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة البيئة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن سلامة المياه الأوروبية تواجه تحديات كبيرة جدا، في ظل التلوث الكبير الذي يهدد المياه في عصرنا الحالي. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T13:04+0000
2024-10-15T13:04+0000
العالم
المياه
منسوب المياه
أخبار الاتحاد الأوروبي
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واعتبرت مديرة وكالة البيئة الأوروبية، لينا يلا مونونين، المياه السطحية مهددة بتلوث الهواء (احتراق الفحم، وانبعاثات المركبات…) والزراعة التي تتسبب بإطلاق كميات من النفايات الملوِّثَة للتربة.وتوصي لينا يلا مونونين، بـ"ضرورة أن تزيد الزراعة الأوروبية من الممارسات الطبيعية والإيكولوجية الأكثر استدامة، مع تدابير تحفيزية وتغيير في العادات الغذائية".وأكدت الوكالة الأوروبية، أنه فيما يتعلق بالسلامة الكيميائية للمياه السطحية، فهي جيدة فقط في 29% من الحالات، مقارنة بنحو 77% للمياه الجوفية التي تشكل مصدر الكمية الأكبر من مياه الشرب التي يستهلكها الأوروبيون.وطالبت لينا يلا مونونين بـ "مضاعفة جهودنا لاستعادة صحة أنهارنا وبحيراتنا ومياهنا الساحلية ومسطحاتنا المائية الأخرى الثمينة، ولضمان أن يكون هذا المورد الحيوي قادرا على الصمود وآمنا للأجيال المقبلة".وتتعرض طبقات المياه الجوفية لضغوط جراء الآثار الناجمة عن التغير المناخي (جفاف وفيضانات) والإفراط في استغلال موارد المياه العذبة، وفقا للوكالة.
https://sarabic.ae/20241006/سجلت-1115-إصابة-سلالة-جديدة-من-كورونا-تنتشر-في-أوروبا-1093482320.html
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العالم, المياه, منسوب المياه, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, المياه, منسوب المياه, أخبار الاتحاد الأوروبي

الوكالة الأوروبية تحذر من كارثة تضرب مياه القارة العجوز

13:04 GMT 15.10.2024
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصوربانوراما لخليج كوزيريفسكي الواقع في مستودع مياه على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي.
بانوراما لخليج كوزيريفسكي الواقع في مستودع مياه على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . Ilya Naymushin
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كشفت وكالة البيئة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن سلامة المياه الأوروبية تواجه تحديات كبيرة جدا، في ظل التلوث الكبير الذي يهدد المياه في عصرنا الحالي.
واعتبرت مديرة وكالة البيئة الأوروبية، لينا يلا مونونين، المياه السطحية مهددة بتلوث الهواء (احتراق الفحم، وانبعاثات المركبات…) والزراعة التي تتسبب بإطلاق كميات من النفايات الملوِّثَة للتربة.
وتوصي لينا يلا مونونين، بـ"ضرورة أن تزيد الزراعة الأوروبية من الممارسات الطبيعية والإيكولوجية الأكثر استدامة، مع تدابير تحفيزية وتغيير في العادات الغذائية".
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وأكدت الوكالة الأوروبية، أنه فيما يتعلق بالسلامة الكيميائية للمياه السطحية، فهي جيدة فقط في 29% من الحالات، مقارنة بنحو 77% للمياه الجوفية التي تشكل مصدر الكمية الأكبر من مياه الشرب التي يستهلكها الأوروبيون.
وطالبت لينا يلا مونونين بـ "مضاعفة جهودنا لاستعادة صحة أنهارنا وبحيراتنا ومياهنا الساحلية ومسطحاتنا المائية الأخرى الثمينة، ولضمان أن يكون هذا المورد الحيوي قادرا على الصمود وآمنا للأجيال المقبلة".
وتتعرض طبقات المياه الجوفية لضغوط جراء الآثار الناجمة عن التغير المناخي (جفاف وفيضانات) والإفراط في استغلال موارد المياه العذبة، وفقا للوكالة.
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