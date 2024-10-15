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بسبب ما فعله الطيار مع مساعدته وهي بمرحاض الطائرة.. فتح تحقيق رسمي
بسبب ما فعله الطيار مع مساعدته وهي بمرحاض الطائرة.. فتح تحقيق رسمي
سبوتنيك عربي
كثيرا ما وقعت مشادات وحوادث أخرى على متن الطائرات وهي في الجو، آخرها ما شهدته رحلة لإحدى طائرات الخطوط الجوية السريلانكية، التي كانت متجهة من سيدني إلى... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
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وذكر مسؤولون في الخطوط الجوية السريلانكية، أن شركة الطيران الوطنية في سريلانكا، أوقفت طيارا عن العمل، بعدما أغلق الباب على مساعدته في المرحاض، على متن الطائرة من طراز إيرباص "إيه 330".وتُعد الخطوط الجوية السريلانكية، التي توظف 6 آلاف شخص، أكبر وأغلى الشركات المتعثرة في البلاد.وطالب صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة الشركات الحكومية المتعثرة في البلاد، بما في ذلك الخطوط الجوية السريلانكية، عندما منح كولومبو خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار، في عام 2023.
https://sarabic.ae/20220331/مشاجرة-بين-راكب-ومضيفة-تلغي-رحلة-طائرة-من-القاهرة-إلى-الرياض-1060696332.html
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بسبب ما فعله الطيار مع مساعدته وهي بمرحاض الطائرة.. فتح تحقيق رسمي

12:50 GMT 15.10.2024
© Photo / Unsplash/ Ross Parmlyطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Photo / Unsplash/ Ross Parmly
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كثيرا ما وقعت مشادات وحوادث أخرى على متن الطائرات وهي في الجو، آخرها ما شهدته رحلة لإحدى طائرات الخطوط الجوية السريلانكية، التي كانت متجهة من سيدني إلى كولومبو.
وذكر مسؤولون في الخطوط الجوية السريلانكية، أن شركة الطيران الوطنية في سريلانكا، أوقفت طيارا عن العمل، بعدما أغلق الباب على مساعدته في المرحاض، على متن الطائرة من طراز إيرباص "إيه 330".

وأوضح المسؤولون أن الطيار فعل ذلك بعدما تشاجر مع مساعدته، بسبب دخولها إلى المرحاض من دون أن تؤمّن بديلا عنها في قمرة القيادة، تماشيا مع الإجراءات المتبعة، حيث بذل طاقم الطائرة جهدا في إقناعه بفتح باب المرحاض، والسماح للمساعدة بالعودة إلى مقعدها.

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مشاجرة بين راكب ومضيفة تلغي رحلة طائرة من القاهرة إلى الرياض
31 مارس 2022, 13:49 GMT

وأطلقت هيئة الطيران المدني في سريلانكا تحقيقا في الحادثة، وأشارت الخطوط الجوية السريلانكية، في بيان، إلى أن "شركة الطيران تتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية، وقد مُنع الطيار من ممارسة عمله في انتظار نتيجة التحقيق".

وتُعد الخطوط الجوية السريلانكية، التي توظف 6 آلاف شخص، أكبر وأغلى الشركات المتعثرة في البلاد.
وطالب صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة الشركات الحكومية المتعثرة في البلاد، بما في ذلك الخطوط الجوية السريلانكية، عندما منح كولومبو خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار، في عام 2023.
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