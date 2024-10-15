https://sarabic.ae/20241015/بسبب-ما-فعله-الطيار-مع-مساعدته-وهي-بمرحاض-الطائرة-فتح-تحقيق-رسمي-1093780692.html

بسبب ما فعله الطيار مع مساعدته وهي بمرحاض الطائرة.. فتح تحقيق رسمي

بسبب ما فعله الطيار مع مساعدته وهي بمرحاض الطائرة.. فتح تحقيق رسمي

سبوتنيك عربي

كثيرا ما وقعت مشادات وحوادث أخرى على متن الطائرات وهي في الجو، آخرها ما شهدته رحلة لإحدى طائرات الخطوط الجوية السريلانكية، التي كانت متجهة من سيدني إلى... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T12:50+0000

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وذكر مسؤولون في الخطوط الجوية السريلانكية، أن شركة الطيران الوطنية في سريلانكا، أوقفت طيارا عن العمل، بعدما أغلق الباب على مساعدته في المرحاض، على متن الطائرة من طراز إيرباص "إيه 330".وتُعد الخطوط الجوية السريلانكية، التي توظف 6 آلاف شخص، أكبر وأغلى الشركات المتعثرة في البلاد.وطالب صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة الشركات الحكومية المتعثرة في البلاد، بما في ذلك الخطوط الجوية السريلانكية، عندما منح كولومبو خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار، في عام 2023.

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