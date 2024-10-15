https://sarabic.ae/20241015/بسبب-ما-فعله-الطيار-مع-مساعدته-وهي-بمرحاض-الطائرة-فتح-تحقيق-رسمي-1093780692.html
بسبب ما فعله الطيار مع مساعدته وهي بمرحاض الطائرة.. فتح تحقيق رسمي
بسبب ما فعله الطيار مع مساعدته وهي بمرحاض الطائرة.. فتح تحقيق رسمي
سبوتنيك عربي
كثيرا ما وقعت مشادات وحوادث أخرى على متن الطائرات وهي في الجو، آخرها ما شهدته رحلة لإحدى طائرات الخطوط الجوية السريلانكية، التي كانت متجهة من سيدني إلى... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T12:50+0000
2024-10-15T12:50+0000
2024-10-15T12:50+0000
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وذكر مسؤولون في الخطوط الجوية السريلانكية، أن شركة الطيران الوطنية في سريلانكا، أوقفت طيارا عن العمل، بعدما أغلق الباب على مساعدته في المرحاض، على متن الطائرة من طراز إيرباص "إيه 330".وتُعد الخطوط الجوية السريلانكية، التي توظف 6 آلاف شخص، أكبر وأغلى الشركات المتعثرة في البلاد.وطالب صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة الشركات الحكومية المتعثرة في البلاد، بما في ذلك الخطوط الجوية السريلانكية، عندما منح كولومبو خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار، في عام 2023.
https://sarabic.ae/20220331/مشاجرة-بين-راكب-ومضيفة-تلغي-رحلة-طائرة-من-القاهرة-إلى-الرياض-1060696332.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سريلانكا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سريلانكا, الأخبار
بسبب ما فعله الطيار مع مساعدته وهي بمرحاض الطائرة.. فتح تحقيق رسمي
كثيرا ما وقعت مشادات وحوادث أخرى على متن الطائرات وهي في الجو، آخرها ما شهدته رحلة لإحدى طائرات الخطوط الجوية السريلانكية، التي كانت متجهة من سيدني إلى كولومبو.
وذكر مسؤولون في الخطوط الجوية السريلانكية، أن شركة الطيران الوطنية في سريلانكا، أوقفت طيارا عن العمل
، بعدما أغلق الباب على مساعدته في المرحاض، على متن الطائرة من طراز إيرباص "إيه 330".
وأوضح المسؤولون أن الطيار فعل ذلك بعدما تشاجر مع مساعدته، بسبب دخولها إلى المرحاض من دون أن تؤمّن بديلا عنها في قمرة القيادة، تماشيا مع الإجراءات المتبعة، حيث بذل طاقم الطائرة جهدا في إقناعه بفتح باب المرحاض، والسماح للمساعدة بالعودة إلى مقعدها.
وأطلقت هيئة الطيران المدني في سريلانكا تحقيقا في الحادثة، وأشارت الخطوط الجوية السريلانكية، في بيان، إلى أن "شركة الطيران تتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية، وقد مُنع الطيار من ممارسة عمله في انتظار نتيجة التحقيق".
وتُعد الخطوط الجوية السريلانكية، التي توظف 6 آلاف شخص، أكبر وأغلى الشركات المتعثرة في البلاد.
وطالب صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة الشركات الحكومية المتعثرة في البلاد، بما في ذلك الخطوط الجوية السريلانكية، عندما منح كولومبو خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار، في عام 2023.