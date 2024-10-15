https://sarabic.ae/20241015/بمقصية-رائعة-المنتخب-العراقي-يسجل-هدفا-عالميا-في-مرمى-منافسه-الكوري-الجنوبي-1093783830.html
بمقصية رائعة... المنتخب العراقي يسجل هدفا عالميا في مرمى منافسه الكوري الجنوبي
بمقصية رائعة... المنتخب العراقي يسجل هدفا عالميا في مرمى منافسه الكوري الجنوبي
سبوتنيك عربي
تمكن مهاجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أيمن حسين، من تسجيل هدف بطريقة مميزة لمنتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T13:30+0000
2024-10-15T13:30+0000
2024-10-15T14:14+0000
نادي الفيديو
أخبار كرة القدم
رياضة
العراق
المنتخب العراقي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093788590_0:201:1983:1316_1920x0_80_0_0_943aac50dac4b87c436ada272bc24861.jpg
ونجح الحسين بتسجيل الهدف الأول للمنتخب العراقي بمقصية رائعة في الدقيقة الخمسين من عمر اللقاء، بعد عرضية مميزة من اللاعب أمجد عطوان.لكن منتخب كوريا الجنوبية نجح بالتقدم بالنتيجة مرة أخرى، وأحرز هدفيين متتاليين في الدقيقة 75 والدقيقة 84.وحاول المنتخب العراقي العودة بالمباراة وسجل هدفا جديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لم يكن كافيا لتحقيق التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح المنتخب الكوري الجنوبي.وواجه منتخب العراق خصمه كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وتضم مجموعة العراق بالإضافة إلى كوريا الجنوبية كلا من منتخبات الأردن وعُمان وفلسطين والكويت.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093788590_217:0:1972:1316_1920x0_80_0_0_a4bf6480e6467eb2ef275900dcd59691.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, رياضة, العراق, المنتخب العراقي
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, رياضة, العراق, المنتخب العراقي
بمقصية رائعة... المنتخب العراقي يسجل هدفا عالميا في مرمى منافسه الكوري الجنوبي
13:30 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 14:14 GMT 15.10.2024)
تمكن مهاجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أيمن حسين، من تسجيل هدف بطريقة مميزة لمنتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية.
ونجح الحسين بتسجيل الهدف الأول للمنتخب العراقي بمقصية رائعة في الدقيقة الخمسين من عمر اللقاء، بعد عرضية مميزة من اللاعب أمجد عطوان.
لكن منتخب كوريا الجنوبية نجح بالتقدم بالنتيجة مرة أخرى، وأحرز هدفيين متتاليين في الدقيقة 75 والدقيقة 84.
وحاول المنتخب العراقي العودة بالمباراة وسجل هدفا جديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لم يكن كافيا لتحقيق التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح المنتخب الكوري الجنوبي.
وواجه منتخب العراق خصمه كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتضم مجموعة العراق بالإضافة إلى كوريا الجنوبية كلا من منتخبات الأردن وعُمان وفلسطين والكويت.