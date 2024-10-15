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https://sarabic.ae/20241015/تقرير-يكشف-عن-رد-إسرائيل-المنتظر-على-إيران-1093760126.html
تقرير يكشف عن رد إسرائيل المنتظر على إيران
تقرير يكشف عن رد إسرائيل المنتظر على إيران
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه مستعد لضرب أهداف عسكرية إيرانية، وليس الأهداف... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T04:27+0000
2024-10-15T04:27+0000
إسرائيل
إيران
العالم
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وقالت مصادر لصحيفة أمريكية: "أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إدارة بايدن، أنه مستعد لضرب أهداف عسكرية إيرانية، وليس الأهداف النفطية أو النووية".ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مصدر مسؤول، قوله إن "الهجوم الإسرائيلي على إيران سيتم تنفيذه قبل الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)".وقال المصدر المطلع على الأمر إن "الإجراء الانتقامي سيكون مدروسا لتجنب تصور التدخل السياسي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما يشير إلى فهم نتنياهو بأن نطاق الضربة الإسرائيلية لديه القدرة على إعادة تشكيل السباق الرئاسي".وأفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تعتقد أن إسرائيل قلّصت نطاق أهداف ردها المحتمل على هجوم إيران، هذا الشهر، ليقتصر على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة.وتوعدت إسرائيل بأن تدفع إيران، عدوها اللدود، "ثمنا باهظا"، بعد إطلاقها 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، بينما حذرت طهران من أن ردها على أي اعتداء "سيكون أقسى من ضربة الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)".واستهدف الحرس الثوري الإيراني أجزاء مختلفة من إسرائيل بـ200 صاروخ بالستي، في 1 أكتوبر الجاري، ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، وأصابت 90% من هذه الصواريخ الأهداف عبر تخطيها الدفاع الجوي الإسرائيلي، وفقا لوكالة "تسنيم".وكان أحد أهداف العملية 3 قواعد جوية للجيش الإسرائيلي، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية.واستخدم الحرس الثوري في هذه العملية، صواريخ "قدر" البالستية بمدى 2000 كم، و"عماد" بمدى 1700 كم، و"فتاح" بمدى 1400 كم، وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ "فتاح" الخارقة للصوت.هل يشمل الرد الإيراني "استهداف المنشآت النفطية لدول الخليج"؟تصويت... برأيك لماذا نشرت أمريكا منظومات "ثاد" في إسرائيل؟تقرير: إيران لا تزال تواصل مساعيها للثأر من اغتيال سليماني
https://sarabic.ae/20241014/تقرير-يكشف-مفاجأة-ما-الأسباب-الحقيقية-وراء-تأخر-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-1093741106.html
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إسرائيل, إيران, العالم
إسرائيل, إيران, العالم

تقرير يكشف عن رد إسرائيل المنتظر على إيران

04:27 GMT 15.10.2024
© AP Photo / Leo Correaتحلق مروحية أباتشي إسرائيلية فوق الشمس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما شوهدت من شمال إسرائيل، 13 أكتوبر 2024.
تحلق مروحية أباتشي إسرائيلية فوق الشمس، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، كما شوهدت من شمال إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت تقارير أمريكية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه مستعد لضرب أهداف عسكرية إيرانية، وليس الأهداف النفطية أو النووية.
وقالت مصادر لصحيفة أمريكية: "أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إدارة بايدن، أنه مستعد لضرب أهداف عسكرية إيرانية، وليس الأهداف النفطية أو النووية".

ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "إننا نستمع إلى آراء الولايات المتحدة، لكننا سنتخذ قراراتنا النهائية على أساس مصلحتنا الوطنية".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مصدر مسؤول، قوله إن "الهجوم الإسرائيلي على إيران سيتم تنفيذه قبل الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)".
وقال المصدر المطلع على الأمر إن "الإجراء الانتقامي سيكون مدروسا لتجنب تصور التدخل السياسي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما يشير إلى فهم نتنياهو بأن نطاق الضربة الإسرائيلية لديه القدرة على إعادة تشكيل السباق الرئاسي".
وأفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تعتقد أن إسرائيل قلّصت نطاق أهداف ردها المحتمل على هجوم إيران، هذا الشهر، ليقتصر على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة.
إطلاق حاملة الأقمار الصناعية في ميناء الإمام الخميني الفضائي في مقاطعة سمنان الريفية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
تقرير يكشف مفاجأة.. ما الأسباب الحقيقية وراء تأخر الرد الإسرائيلي على إيران
أمس, 12:38 GMT
وتوعدت إسرائيل بأن تدفع إيران، عدوها اللدود، "ثمنا باهظا"، بعد إطلاقها 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، بينما حذرت طهران من أن ردها على أي اعتداء "سيكون أقسى من ضربة الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)".

وكان مصدر مطلع في القوات المسلحة الإيرانية، قد قال لوكالة "تسنيم"، إن "خطة الرد اللازم على أي تحرك محتمل للصهاينة جاهزة تماما، وإذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية".

واستهدف الحرس الثوري الإيراني أجزاء مختلفة من إسرائيل بـ200 صاروخ بالستي، في 1 أكتوبر الجاري، ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، وأصابت 90% من هذه الصواريخ الأهداف عبر تخطيها الدفاع الجوي الإسرائيلي، وفقا لوكالة "تسنيم".
وكان أحد أهداف العملية 3 قواعد جوية للجيش الإسرائيلي، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية.
واستخدم الحرس الثوري في هذه العملية، صواريخ "قدر" البالستية بمدى 2000 كم، و"عماد" بمدى 1700 كم، و"فتاح" بمدى 1400 كم، وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ "فتاح" الخارقة للصوت.
هل يشمل الرد الإيراني "استهداف المنشآت النفطية لدول الخليج"؟
تصويت... برأيك لماذا نشرت أمريكا منظومات "ثاد" في إسرائيل؟
تقرير: إيران لا تزال تواصل مساعيها للثأر من اغتيال سليماني
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