https://sarabic.ae/20241015/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-عمليات-الفصائل-المسلحة-ضد-إسرائيل-تربك-حسابات-السوداني-لوقف-التصعيد-1093795388.html

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": عمليات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل تربك حسابات السوداني لوقف التصعيد

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": عمليات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل تربك حسابات السوداني لوقف التصعيد

سبوتنيك عربي

أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يستطيع التحكم بالسلاح المنفلت الذي تستخدمه الفصائل، ومن المعلوم أن قوى... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T16:28+0000

2024-10-15T16:28+0000

2024-10-15T16:28+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الثلاثاء، إن الدعم الخارجي للفصائل المسلحة جعل مهمة السوداني الطامح إلى إخراج حكومته من الصراع بين اسرائيل وإيران صعبة، لكن خطواته في هذا الاتجاه أيضا خجولة.وأضاف النايل: "كان يجب على رئيس الوزراء أولا تفعيل القانون ومصادرة السلاح واعتقال من يقرر على العراق، لأن قرار السلم والحرب حسب الأعراف بيد السلطات الحكومية إلا في العراق فإن القرار بيد المليشيات المسلحة".وأشار النايل إلى أنه "من معطيات الأحداث الجارية فإن العراق بنظري دخل ساحة الصراع وسيكون مسرح العمليات العسكرية وتتحمل حكومة السوداني المسؤولية الكاملة على عدم كبح جماح هذه الفصائل، وبالتالي فإن الأيام القادمة ستحمل الكثير في طياتها من العمليات العسكرية، ولا سيما إذا قصفت اسرائيل إيران، فإن المنطقة ستدخل في فوضى كبيرة"، وفق قوله.وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تسعى جاهدة لتهدئة التوترات في المنطقة، مشددًا على استعداد بلاده في حال اندلاع الحرب، لكنه أشار إلى أن طهران تفضل السلام.وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الأحد الماضي: "نحن مستعدون للحرب، لكننا لا نريدها. نحرص على تحقيق السلام ووقف التصعيد".وأضاف أن إيران تعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وأنها تتشاور مع المسؤولين في المنطقة لمنع اندلاع حرب شاملة.وعبّر الوزير الإيراني عن تقديره لموقف العراق الرافض لاستخدام أجوائه في أي هجوم ضد إيران، مؤكدًا أن المباحثات مع المسؤولين العراقيين تناولت قضايا أمنية خطيرة تتعلق بالمنطقة.من جانبه، حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من أن أي حرب جديدة في المنطقة ستؤدي إلى فوضى مسلحة واسعة النطاق، وستؤثر بشكل كبير على الطاقة والملاحة.كما أشار إلى أن توسيع نطاق الحرب سيهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن العراق يرفض الزج به في أي صراع.يشار إلى أن تصريحات عراقجي جاءت خلال زيارته لبغداد لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان مع المسؤولين العراقيين، وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية.

https://sarabic.ae/20241013/ضمن-جولة-مكوكية-عراقجي-يتوجه-إلى-عمان-بعد-زيارته-للعراق-لبحث-الهجوم-الإسرائيلي-المتوقع-على-إيران-1093702018.html

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