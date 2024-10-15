سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": عمليات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل تربك حسابات السوداني لوقف التصعيد

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ع الموجة مع ايلي
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183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
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خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
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مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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https://sarabic.ae/20241015/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-عمليات-الفصائل-المسلحة-ضد-إسرائيل-تربك-حسابات-السوداني-لوقف-التصعيد-1093795388.html
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": عمليات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل تربك حسابات السوداني لوقف التصعيد
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": عمليات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل تربك حسابات السوداني لوقف التصعيد
سبوتنيك عربي
أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يستطيع التحكم بالسلاح المنفلت الذي تستخدمه الفصائل، ومن المعلوم أن قوى... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T16:28+0000
2024-10-15T16:28+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الثلاثاء، إن الدعم الخارجي للفصائل المسلحة جعل مهمة السوداني الطامح إلى إخراج حكومته من الصراع بين اسرائيل وإيران صعبة، لكن خطواته في هذا الاتجاه أيضا خجولة.وأضاف النايل: "كان يجب على رئيس الوزراء أولا تفعيل القانون ومصادرة السلاح واعتقال من يقرر على العراق، لأن قرار السلم والحرب حسب الأعراف بيد السلطات الحكومية إلا في العراق فإن القرار بيد المليشيات المسلحة".وأشار النايل إلى أنه "من معطيات الأحداث الجارية فإن العراق بنظري دخل ساحة الصراع وسيكون مسرح العمليات العسكرية وتتحمل حكومة السوداني المسؤولية الكاملة على عدم كبح جماح هذه الفصائل، وبالتالي فإن الأيام القادمة ستحمل الكثير في طياتها من العمليات العسكرية، ولا سيما إذا قصفت اسرائيل إيران، فإن المنطقة ستدخل في فوضى كبيرة"، وفق قوله.وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تسعى جاهدة لتهدئة التوترات في المنطقة، مشددًا على استعداد بلاده في حال اندلاع الحرب، لكنه أشار إلى أن طهران تفضل السلام.وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الأحد الماضي: "نحن مستعدون للحرب، لكننا لا نريدها. نحرص على تحقيق السلام ووقف التصعيد".وأضاف أن إيران تعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وأنها تتشاور مع المسؤولين في المنطقة لمنع اندلاع حرب شاملة.وعبّر الوزير الإيراني عن تقديره لموقف العراق الرافض لاستخدام أجوائه في أي هجوم ضد إيران، مؤكدًا أن المباحثات مع المسؤولين العراقيين تناولت قضايا أمنية خطيرة تتعلق بالمنطقة.من جانبه، حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من أن أي حرب جديدة في المنطقة ستؤدي إلى فوضى مسلحة واسعة النطاق، وستؤثر بشكل كبير على الطاقة والملاحة.كما أشار إلى أن توسيع نطاق الحرب سيهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن العراق يرفض الزج به في أي صراع.يشار إلى أن تصريحات عراقجي جاءت خلال زيارته لبغداد لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان مع المسؤولين العراقيين، وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية.
https://sarabic.ae/20241013/ضمن-جولة-مكوكية-عراقجي-يتوجه-إلى-عمان-بعد-زيارته-للعراق-لبحث-الهجوم-الإسرائيلي-المتوقع-على-إيران-1093702018.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحكومة العراقية, الحكومة العراقية الاتحادية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحكومة العراقية, الحكومة العراقية الاتحادية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": عمليات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل تربك حسابات السوداني لوقف التصعيد

16:28 GMT 15.10.2024
© Sputnik . Fatma Hariatمقتل "والي حوران" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بريف درعا
مقتل والي حوران لدى تنظيم داعش الإرهابي بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . Fatma Hariat
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أكد عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يستطيع التحكم بالسلاح المنفلت الذي تستخدمه الفصائل، ومن المعلوم أن قوى إقليمية ومنها إيران تدعم هذه الفصائل وتملتك قرارها العسكري.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الثلاثاء، إن الدعم الخارجي للفصائل المسلحة جعل مهمة السوداني الطامح إلى إخراج حكومته من الصراع بين اسرائيل وإيران صعبة، لكن خطواته في هذا الاتجاه أيضا خجولة.
وأضاف النايل: "كان يجب على رئيس الوزراء أولا تفعيل القانون ومصادرة السلاح واعتقال من يقرر على العراق، لأن قرار السلم والحرب حسب الأعراف بيد السلطات الحكومية إلا في العراق فإن القرار بيد المليشيات المسلحة".
وأشار النايل إلى أنه "من معطيات الأحداث الجارية فإن العراق بنظري دخل ساحة الصراع وسيكون مسرح العمليات العسكرية وتتحمل حكومة السوداني المسؤولية الكاملة على عدم كبح جماح هذه الفصائل، وبالتالي فإن الأيام القادمة ستحمل الكثير في طياتها من العمليات العسكرية، ولا سيما إذا قصفت اسرائيل إيران، فإن المنطقة ستدخل في فوضى كبيرة"، وفق قوله.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
ضمن جولة مكوكية... عراقجي يتوجه إلى عمان بعد زيارته للعراق لبحث الهجوم الإسرائيلي المتوقع على إيران
13 أكتوبر, 10:00 GMT
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تسعى جاهدة لتهدئة التوترات في المنطقة، مشددًا على استعداد بلاده في حال اندلاع الحرب، لكنه أشار إلى أن طهران تفضل السلام.
وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الأحد الماضي: "نحن مستعدون للحرب، لكننا لا نريدها. نحرص على تحقيق السلام ووقف التصعيد".
وأضاف أن إيران تعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وأنها تتشاور مع المسؤولين في المنطقة لمنع اندلاع حرب شاملة.
وعبّر الوزير الإيراني عن تقديره لموقف العراق الرافض لاستخدام أجوائه في أي هجوم ضد إيران، مؤكدًا أن المباحثات مع المسؤولين العراقيين تناولت قضايا أمنية خطيرة تتعلق بالمنطقة.
من جانبه، حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من أن أي حرب جديدة في المنطقة ستؤدي إلى فوضى مسلحة واسعة النطاق، وستؤثر بشكل كبير على الطاقة والملاحة.
كما أشار إلى أن توسيع نطاق الحرب سيهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن العراق يرفض الزج به في أي صراع.
يشار إلى أن تصريحات عراقجي جاءت خلال زيارته لبغداد لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان مع المسؤولين العراقيين، وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية.
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