صرح "لا مثيل له" يفتح أبواب العالم على تاريخ مصر القديمة... صور

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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البرنامج المسائي
11:55 GMT
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خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
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خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
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صرح "لا مثيل له" يفتح أبواب العالم على تاريخ مصر القديمة... صور
صرح "لا مثيل له" يفتح أبواب العالم على تاريخ مصر القديمة... صور
سبوتنيك عربي
عملت مصر على مدار سنوات طوال من أجل تجهيز المقر الرئيسي لإنشاء المتحف المصري الكبير، وأنفقت ملايين الدولارات لتجهيز أكبر صرح أثري في الشرق الأوسط والعالم، مزود... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن الافتتاح التجريبي الجزئي لمشروع "المتحف المصري الكبير"، يوم الأربعاء المقبل، ويعتبر المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم لعرض الآثار من دولة واحدة، حيث تم مراعاة التصميم من ناحية الإضاءة وخزانات العرض الخاصة بالقطع الأثرية، بجانب الخدمات التي يتم تقديمها للسائحين والزائرين، بالإضافة إلى مراعاة كافة التفاصيل، التي تتعلق بالمتحف المصري الكبير من جميع النواحي الإنشائية.وتبلغ مساحة البناء 90 ألف متر مربع على مساحة 50 هكتارا مما يجعله أكبر متحف في العالم. وكان هذا اللقب في السابق يخص متحف اللوفر الباريسي الذي تبلغ مساحته 73 ألف متر مربع.ويضم المتحف مجموعة تزيد عن 100 ألف قطعة أثرية من إحدى أقدم الحضارات على وجه الأرض، بما في ذلك سفينة خوفو المحصورة في حفرة بجوار الهرم الأكبر عام 2500 قبل الميلاد، ومقتنيات من مقبرة الملك توت عنخ آمون.وستعرض معظم القطع الأثرية في المتحف في معرض دائم بمساحة 4 آلاف متر مربع، وهو ما يتوافق مع "ما يقرب من أربعة ملاعب كرة قدم".وتم الكشف عن خطط المتحف المصري الكبير لأول مرة في عام 1992، عندما خصص الرئيس الأسبق حسني مبارك موقعًا على بعد نحو كيلومترين من أهرامات الجيزة للمشروع.وبدأ بناء المنشأة الواسعة النطاق فقط في عام 2012، أي بعد تسع سنوات من المنافسة الدولية لتصميم المبنى. وكان من المتوقع في ذلك الوقت أن يتم افتتاح المتحف في عام 2018، لكن عددا من المشكلات السياسية والاقتصادية حالت دون تحقيق هذه الخطط.
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منوعات, مصر, العالم
منوعات, مصر, العالم

صرح "لا مثيل له" يفتح أبواب العالم على تاريخ مصر القديمة... صور

13:43 GMT 15.10.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
عملت مصر على مدار سنوات طوال من أجل تجهيز المقر الرئيسي لإنشاء المتحف المصري الكبير، وأنفقت ملايين الدولارات لتجهيز أكبر صرح أثري في الشرق الأوسط والعالم، مزود بأحدث التقنيات، وبذلت الجهة المنفذة للمشروع جهودا كبيرة لاستكمال المتحف وفتحه للزوار.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن الافتتاح التجريبي الجزئي لمشروع "المتحف المصري الكبير"، يوم الأربعاء المقبل، ويعتبر المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم لعرض الآثار من دولة واحدة، حيث تم مراعاة التصميم من ناحية الإضاءة وخزانات العرض الخاصة بالقطع الأثرية، بجانب الخدمات التي يتم تقديمها للسائحين والزائرين، بالإضافة إلى مراعاة كافة التفاصيل، التي تتعلق بالمتحف المصري الكبير من جميع النواحي الإنشائية.
وتبلغ مساحة البناء 90 ألف متر مربع على مساحة 50 هكتارا مما يجعله أكبر متحف في العالم. وكان هذا اللقب في السابق يخص متحف اللوفر الباريسي الذي تبلغ مساحته 73 ألف متر مربع.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ويضم المتحف مجموعة تزيد عن 100 ألف قطعة أثرية من إحدى أقدم الحضارات على وجه الأرض، بما في ذلك سفينة خوفو المحصورة في حفرة بجوار الهرم الأكبر عام 2500 قبل الميلاد، ومقتنيات من مقبرة الملك توت عنخ آمون.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وستعرض معظم القطع الأثرية في المتحف في معرض دائم بمساحة 4 آلاف متر مربع، وهو ما يتوافق مع "ما يقرب من أربعة ملاعب كرة قدم".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتم الكشف عن خطط المتحف المصري الكبير لأول مرة في عام 1992، عندما خصص الرئيس الأسبق حسني مبارك موقعًا على بعد نحو كيلومترين من أهرامات الجيزة للمشروع.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
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المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
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المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
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المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
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المتحف المصري الكبير
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي
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المتحف المصري الكبير
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المتحف المصري الكبير
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المتحف المصري الكبير
وبدأ بناء المنشأة الواسعة النطاق فقط في عام 2012، أي بعد تسع سنوات من المنافسة الدولية لتصميم المبنى. وكان من المتوقع في ذلك الوقت أن يتم افتتاح المتحف في عام 2018، لكن عددا من المشكلات السياسية والاقتصادية حالت دون تحقيق هذه الخطط.
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