صور لأول تساقط للثلوج على موسكو في 2024
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شهدت العاصمة الروسية موسكو تساقطا للثلوج لأول مرة هذا الموسم، ورصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الجميلة التي التقطتها عداسات الكاميرات من الشوارع.
وإليكم هذه الصور:
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تلتقط الصور أثناء تساقط الثلوج في أحد شوارع موسكو
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فتاة تلتقط الصور أثناء تساقط الثلوج في أحد شوارع موسكو
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصور
عمال النظافة أثناء تساقط الثلوج على شارع "لينينسكي بروسبكت" في موسكو
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عمال النظافة أثناء تساقط الثلوج على شارع "لينينسكي بروسبكت" في موسكو
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© Sputnik . Alexey Maishev/
ورقة سقطت على سيارة أثناء تساقط الثلوج في موسكو.
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصورالبط أثناء تساقط الثلوج على بركة "كونكوفسكي" في موسكو
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البط أثناء تساقط الثلوج على بركة "كونكوفسكي" في موسكو
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوررجل يقف أثناء تساقط الثلوج على شاطئ بركة "كونكوفسكي" في موسكو
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© Sputnik . РИА Новости/
رجل يقف أثناء تساقط الثلوج على شاطئ بركة "كونكوفسكي" في موسكو
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المارة أثناء تساقط الثلوج في أحد شوارع موسكو
© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصورساعي التوصيل يقوم بعمله أثناء تساقط الثلوج في أحد شوارع موسكو
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ساعي التوصيل يقوم بعمله أثناء تساقط الثلوج في أحد شوارع موسكو
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورفتاة تسير بين الأشجار أثناء تساقط الثلوج في أحد شوارع موسكو
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فتاة تسير بين الأشجار أثناء تساقط الثلوج في أحد شوارع موسكو