https://sarabic.ae/20241015/طفلة-عربية-محاطة-بالعقارب-تحدث-جدلا-1093778900.html

طفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا

طفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا

سبوتنيك عربي

أثارت صورة مؤثرة لطفلة سودانية من إحدى قرى المناصير في ولاية نهر النيل شمال غربي البلاد، جدلا واسعا، حيث كانت الطفلة محاطة بعشرات العقارب السامة، التي جُمعت في... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T12:32+0000

2024-10-15T12:32+0000

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مجتمع

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وحرّكت الصورة المؤلمة مشاعر الكثيرين، بعد ما أعادت تسليط الضوء، على الواقع المرير، الذي يعيشه أهل المنطقة منذ أكثر من 16 عاما.ولاتزال المخاوف تتزايد مع نقص الأمصال الضرورية وارتفاع قيمتها، حيث يصل سعر المصل المضاد للدغات العقارب السامة حاليًا إلى 30 ألف جنيه سوداني (15 دولار أمريكي).وتنتشر العقارب السامة بكثافة في المناصير، وتقضي لدغاتها على الكثيرين، ما يشكل كابوسًا حقيقيًا للعديد من الأسر، لا سيما مع شح الأمصال في المنطقة.وعلّق رواد وسائل التواصل على ذلك بأن "المناصير منطقة كوارث معروفة، وكثير من الأطفال ماتوا ضحايا جراء لدغ العقارب السامة"، وعلّق آخرون بأن "الصورة تعكس قسوة الواقع المعيش، فالعقارب في هذه المنطقة لا تقتل الجسد فقط، بل تقتل الأمل في مستقبل أكثر أمانًا لأطفال المناصير".

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