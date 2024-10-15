طفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
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مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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https://sarabic.ae/20241015/طفلة-عربية-محاطة-بالعقارب-تحدث-جدلا-1093778900.html
طفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا
طفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا
سبوتنيك عربي
أثارت صورة مؤثرة لطفلة سودانية من إحدى قرى المناصير في ولاية نهر النيل شمال غربي البلاد، جدلا واسعا، حيث كانت الطفلة محاطة بعشرات العقارب السامة، التي جُمعت في... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T12:32+0000
2024-10-15T12:43+0000
مجتمع
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وحرّكت الصورة المؤلمة مشاعر الكثيرين، بعد ما أعادت تسليط الضوء، على الواقع المرير، الذي يعيشه أهل المنطقة منذ أكثر من 16 عاما.ولاتزال المخاوف تتزايد مع نقص الأمصال الضرورية وارتفاع قيمتها، حيث يصل سعر المصل المضاد للدغات العقارب السامة حاليًا إلى 30 ألف جنيه سوداني (15 دولار أمريكي).وتنتشر العقارب السامة بكثافة في المناصير، وتقضي لدغاتها على الكثيرين، ما يشكل كابوسًا حقيقيًا للعديد من الأسر، لا سيما مع شح الأمصال في المنطقة.وعلّق رواد وسائل التواصل على ذلك بأن "المناصير منطقة كوارث معروفة، وكثير من الأطفال ماتوا ضحايا جراء لدغ العقارب السامة"، وعلّق آخرون بأن "الصورة تعكس قسوة الواقع المعيش، فالعقارب في هذه المنطقة لا تقتل الجسد فقط، بل تقتل الأمل في مستقبل أكثر أمانًا لأطفال المناصير".
https://sarabic.ae/20240923/ما-هي-تداعيات-استمرار-الحرب-في-السودان-على-الداخل-ودول-الجوار؟-1093031653.html
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طفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا

12:32 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 15.10.2024)
© Photo / Xطفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا
طفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
أثارت صورة مؤثرة لطفلة سودانية من إحدى قرى المناصير في ولاية نهر النيل شمال غربي البلاد، جدلا واسعا، حيث كانت الطفلة محاطة بعشرات العقارب السامة، التي جُمعت في يوم واحد.
وحرّكت الصورة المؤلمة مشاعر الكثيرين، بعد ما أعادت تسليط الضوء، على الواقع المرير، الذي يعيشه أهل المنطقة منذ أكثر من 16 عاما.
ولاتزال المخاوف تتزايد مع نقص الأمصال الضرورية وارتفاع قيمتها، حيث يصل سعر المصل المضاد للدغات العقارب السامة حاليًا إلى 30 ألف جنيه سوداني (15 دولار أمريكي).
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وتنتشر العقارب السامة بكثافة في المناصير، وتقضي لدغاتها على الكثيرين، ما يشكل كابوسًا حقيقيًا للعديد من الأسر، لا سيما مع شح الأمصال في المنطقة.
وعلّق رواد وسائل التواصل على ذلك بأن "المناصير منطقة كوارث معروفة، وكثير من الأطفال ماتوا ضحايا جراء لدغ العقارب السامة"، وعلّق آخرون بأن "الصورة تعكس قسوة الواقع المعيش، فالعقارب في هذه المنطقة لا تقتل الجسد فقط، بل تقتل الأمل في مستقبل أكثر أمانًا لأطفال المناصير".
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