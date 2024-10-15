https://sarabic.ae/20241015/طفلة-عربية-محاطة-بالعقارب-تحدث-جدلا-1093778900.html
طفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا
طفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا
سبوتنيك عربي
أثارت صورة مؤثرة لطفلة سودانية من إحدى قرى المناصير في ولاية نهر النيل شمال غربي البلاد، جدلا واسعا، حيث كانت الطفلة محاطة بعشرات العقارب السامة، التي جُمعت في... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T12:32+0000
2024-10-15T12:32+0000
2024-10-15T12:43+0000
مجتمع
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وحرّكت الصورة المؤلمة مشاعر الكثيرين، بعد ما أعادت تسليط الضوء، على الواقع المرير، الذي يعيشه أهل المنطقة منذ أكثر من 16 عاما.ولاتزال المخاوف تتزايد مع نقص الأمصال الضرورية وارتفاع قيمتها، حيث يصل سعر المصل المضاد للدغات العقارب السامة حاليًا إلى 30 ألف جنيه سوداني (15 دولار أمريكي).وتنتشر العقارب السامة بكثافة في المناصير، وتقضي لدغاتها على الكثيرين، ما يشكل كابوسًا حقيقيًا للعديد من الأسر، لا سيما مع شح الأمصال في المنطقة.وعلّق رواد وسائل التواصل على ذلك بأن "المناصير منطقة كوارث معروفة، وكثير من الأطفال ماتوا ضحايا جراء لدغ العقارب السامة"، وعلّق آخرون بأن "الصورة تعكس قسوة الواقع المعيش، فالعقارب في هذه المنطقة لا تقتل الجسد فقط، بل تقتل الأمل في مستقبل أكثر أمانًا لأطفال المناصير".
https://sarabic.ae/20240923/ما-هي-تداعيات-استمرار-الحرب-في-السودان-على-الداخل-ودول-الجوار؟-1093031653.html
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منوعات
طفلة عربية محاطة بالعقارب تحدث جدلا
12:32 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 15.10.2024)
أثارت صورة مؤثرة لطفلة سودانية من إحدى قرى المناصير في ولاية نهر النيل شمال غربي البلاد، جدلا واسعا، حيث كانت الطفلة محاطة بعشرات العقارب السامة، التي جُمعت في يوم واحد.
وحرّكت الصورة المؤلمة مشاعر الكثيرين، بعد ما أعادت تسليط الضوء، على الواقع المرير، الذي يعيشه أهل المنطقة منذ أكثر من 16 عاما.
ولاتزال المخاوف تتزايد مع نقص الأمصال الضرورية وارتفاع قيمتها، حيث يصل سعر المصل المضاد للدغات العقارب السامة حاليًا إلى 30 ألف جنيه سوداني (15 دولار أمريكي).
وتنتشر العقارب السامة بكثافة في المناصير، وتقضي لدغاتها على الكثيرين، ما يشكل كابوسًا حقيقيًا للعديد من الأسر، لا سيما مع شح الأمصال في المنطقة.
وعلّق رواد وسائل التواصل على ذلك بأن "المناصير منطقة كوارث معروفة، وكثير من الأطفال ماتوا ضحايا جراء لدغ العقارب السامة"، وعلّق آخرون بأن "الصورة تعكس قسوة الواقع المعيش، فالعقارب في هذه المنطقة لا تقتل الجسد فقط، بل تقتل الأمل في مستقبل أكثر أمانًا لأطفال المناصير".