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لحظة إنقاذ مغامر روسي تاه في بحر أوخوتسك لشهرين ومات رفاقه على قاربه... فيديو
لحظة إنقاذ مغامر روسي تاه في بحر أوخوتسك لشهرين ومات رفاقه على قاربه... فيديو
سبوتنيك عربي
عثرت فرق الإنقاذ الروسية على رجل حي بعد انجراف قاربه إلى أعماق بحر أوخوتسك شرق روسيا لأكثر من شهرين. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T12:56+0000
2024-10-15T12:57+0000
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وأظهرت لقطات نشرها مكتب المدعي العام للنقل في الشرق الأقصى الروسي بحارة يتحدثون إلى رجل على متن قاربه ويرمون له حبالا لإنقاذه.وعثر الفريق على القارب المفقود قبالة ساحل كامتشاتكا، ومن بين المغامرين الثلاثة، لم ينج سوى ميخائيل بيشوغين، البالغ من العمر 46 عاماً، كما كانت جثث الضحايا الآخرين على متن القارب ذاته.ووفقًا لمكتب المدعي العام الروسي، ففي 9 أغسطس/ آب الماضي، انطلق رجلان وابن أحدهما البالغ من العمر 15 عامًا في بحر أوخوتسك، على متن قارب مطاطي من طراز "بايكات 470"، وسرعان ما فُقد الاتصال بهم. وأجرت مروحيات إنقاذية عمليات البحث عنهم، ولكن دون جدوى.وكان الهدف من المغامرة الإبحار من كيب بيروفسكي في خاباروفسك كراي إلى مدينة أوخا في سخالين أقصى شرق روسيا، على أمل ألا تستغرق الرحلة أكثر من 3 أيام.وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم نقل الرجل عبر قوارب مخصصة إلى مستشفى في مدينة ماغدان الروسية، لتقلي العلاج والتعافي.
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نادي الفيديو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مغامر
نادي الفيديو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مغامر

لحظة إنقاذ مغامر روسي تاه في بحر أوخوتسك لشهرين ومات رفاقه على قاربه... فيديو

12:56 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 12:57 GMT 15.10.2024)
© Photo / epp.genproc.gov.ru إنقاذ مغامر روسي تاه في بحر أوخوتسيك
 إنقاذ مغامر روسي تاه في بحر أوخوتسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Photo / epp.genproc.gov.ru
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عثرت فرق الإنقاذ الروسية على رجل حي بعد انجراف قاربه إلى أعماق بحر أوخوتسك شرق روسيا لأكثر من شهرين.
وأظهرت لقطات نشرها مكتب المدعي العام للنقل في الشرق الأقصى الروسي بحارة يتحدثون إلى رجل على متن قاربه ويرمون له حبالا لإنقاذه.
وعثر الفريق على القارب المفقود قبالة ساحل كامتشاتكا، ومن بين المغامرين الثلاثة، لم ينج سوى ميخائيل بيشوغين، البالغ من العمر 46 عاماً، كما كانت جثث الضحايا الآخرين على متن القارب ذاته.
ووفقًا لمكتب المدعي العام الروسي، ففي 9 أغسطس/ آب الماضي، انطلق رجلان وابن أحدهما البالغ من العمر 15 عامًا في بحر أوخوتسك، على متن قارب مطاطي من طراز "بايكات 470"، وسرعان ما فُقد الاتصال بهم. وأجرت مروحيات إنقاذية عمليات البحث عنهم، ولكن دون جدوى.
وكان الهدف من المغامرة الإبحار من كيب بيروفسكي في خاباروفسك كراي إلى مدينة أوخا في سخالين أقصى شرق روسيا، على أمل ألا تستغرق الرحلة أكثر من 3 أيام.
وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم نقل الرجل عبر قوارب مخصصة إلى مستشفى في مدينة ماغدان الروسية، لتقلي العلاج والتعافي.
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