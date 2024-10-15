لحظة إنقاذ مغامر روسي تاه في بحر أوخوتسك لشهرين ومات رفاقه على قاربه... فيديو
12:56 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 12:57 GMT 15.10.2024)
© Photo / epp.genproc.gov.ru إنقاذ مغامر روسي تاه في بحر أوخوتسيك
© Photo / epp.genproc.gov.ru
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عثرت فرق الإنقاذ الروسية على رجل حي بعد انجراف قاربه إلى أعماق بحر أوخوتسك شرق روسيا لأكثر من شهرين.
وأظهرت لقطات نشرها مكتب المدعي العام للنقل في الشرق الأقصى الروسي بحارة يتحدثون إلى رجل على متن قاربه ويرمون له حبالا لإنقاذه.
📹فيديو لإنقاذ سائح انجرف قاربه في أعماق بحر أوخوتسك لمدة شهرين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 15, 2024
عثرت فريق الإنقاذ الروسية على رجل حي بعد انجراف قاربه إلى أعماق بحر أوخوتسك شرق روسيا لأكثر من شهر
🟠إثر الواقعة، توفي رجل آخر وشاب يبلغ من العمر 15 عاما، كانا معه على ذات القارب. pic.twitter.com/7CvL4UtaWO
وعثر الفريق على القارب المفقود قبالة ساحل كامتشاتكا، ومن بين المغامرين الثلاثة، لم ينج سوى ميخائيل بيشوغين، البالغ من العمر 46 عاماً، كما كانت جثث الضحايا الآخرين على متن القارب ذاته.
ووفقًا لمكتب المدعي العام الروسي، ففي 9 أغسطس/ آب الماضي، انطلق رجلان وابن أحدهما البالغ من العمر 15 عامًا في بحر أوخوتسك، على متن قارب مطاطي من طراز "بايكات 470"، وسرعان ما فُقد الاتصال بهم. وأجرت مروحيات إنقاذية عمليات البحث عنهم، ولكن دون جدوى.
وأظهرت لقطات نشرها مكتب المدعي العام للنقل في الشرق الأقصى الروسي بحارة يتحدثون إلى رجل ينجرف على متن قارب ويرمون له حبالا لإنقاذه. https://t.co/fE4dFmGlLK pic.twitter.com/8qhQnCs3dP— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 15, 2024
وكان الهدف من المغامرة الإبحار من كيب بيروفسكي في خاباروفسك كراي إلى مدينة أوخا في سخالين أقصى شرق روسيا، على أمل ألا تستغرق الرحلة أكثر من 3 أيام.
وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم نقل الرجل عبر قوارب مخصصة إلى مستشفى في مدينة ماغدان الروسية، لتقلي العلاج والتعافي.
وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم نقل الرجل عبر قوارب مخصصة إلى مستشفى في مدينة ماغدان الروسية، لتقلي العلاج والتعافي.