https://sarabic.ae/20241015/مستثمرون-عرب-يتحدثون-عن-فرص-الاستثمار-وجودة-المنتج-الروسي-1093790339.html
مستثمرون عرب يتحدثون عن فرص الاستثمار وجودة المنتج الروسي
مستثمرون عرب يتحدثون عن فرص الاستثمار وجودة المنتج الروسي
سبوتنيك عربي
كشف وليد فرغل المدير العام لقمة "AIM" للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الصادرات الروسي على هامش منتدى "صنع في روسيا"،... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T14:32+0000
2024-10-15T14:32+0000
2024-10-15T14:32+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
اقتصاد
روسيا
العالم العربي
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وقال فرغل لـ"سبوتنيك": "الهدف من هذه المذكرة تشجيع رجال الأعمال الروس للاستثمار والتجارة عن طريق الإمارات وستوفر مجال واسع جدا لرجال الأعمال الروس لتوسيع أعمالهم عن طريق إعادة التصدير للإمارات ولأي دولة خارج الإمارات، وأكثر مجالات التعاون فنية لها علاقة بتطوير الكفاءة للشركات والمنتجات من الطرفين، بالإضافة إلى الترويج للفعاليات والأحداث المهمة في الإمارات وروسيا وتشجيع التعاون بين رجال الأعمال عن طريق عقد اجتماعات ثنائية في القطاعات المختلفة".بدوره، قال نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة القاهرة، الدكتور جلال الغور: "العلاقات المصرية الروسية استراتيجية ومنتدى "صنع في روسيا" يعطي ثقة للمستثمر بجودة المنتج الروسي، وهذا الوقت المناسب لتعزيز التعاون المصري الروسي، وشاركت في معرض بمدينة يكاتيرنبورغ الروسية بهدف الدعوة للإستثمار في مصر والتي توافق رؤية الرئيس بوتين بأن المنتج الروسي يجب ألا يصل فقط للدول المجاورة لروسيا بل أبعد من ذلك".وكشف الغور "أنه يتم العمل حاليا على برنامج فيه مراكز ثابتة للمنتج المصري في يكاترينبورغ وسانت بطرسبورغ وموسكو، بحيث أن المنتج المصري يأخذ خشب من روسيا ويحوله لصناعة عالية الجودة ويعرضها هنا على مدار العام ليكون أول منتج له صبغة عالمية، وجودة عالمية معروفة على مستوى العالم كله وهو الأثاث المصري".وأوضح أن "معظم الشركات الروسية يمكن أن تكون بديلا قويا للمنتجات الأوروبية والأمريكية نظرا للجودة العالية والأسعار المنافسة".وقال غنيم إن "معرض "صنع في روسيا" هام من أجل تبادل الخبرات خاصة وأننا نسعى لتنفيذ الخطوط العريضة لاتفاقيات "بريكس" بين مصر وروسيا ونحن نعتبر بمثابة المنفذ للشركات ونسعى في ذلك لأن يكسب المستهلك العربي ثقة في تلك المنتجات لأنها فعلا جديرة بالثقة نظرا للجودة العالية، وفرقنا الفنية المتخصصة بالجودة أجمعت على أن المنتج الروسي يضاهي الأوروبي. لدينا مشروع قوي جدا في هذا المجال وربما لن يقتصر على الشركات المصرية بل يتعداها للعربية أيضا لكن نحتاج لدعم من الحكومات سواء من الجانب المصري أو الروسي".وأضاف نافادي: "ولتشجيع المستثمر وكسر حاجز الخوف لديه يجب على الجانب الروسي أن يأخذ عدة خطوات إيجابية كأن يشارك في عملية تحمل جزء من المخاطرة، ولا نطلب منهم أن يقوموا بأي تمويل مادي لتلك العمليات بل نطلب منهم أن يقوموا بتوفير بضائعهم حتى يتمكن رجال الأعمال مثلنا من قيام بعمليات التسويق والعمليات اللوجستية و التمويلية والإدارية لتلك المنتجات في المنطقة، وأن يكون المنتج المكتوب عليه "صنع في روسيا" مطلوبا ومتوفرا ومتداولا ومرغوبا".بدوره، صرح الدكتور، مينا ماركوس، ممثل شركة "بيستافروس" للاستيراد والتصدير في مصر، أن منتدى "صنع في روسيا" المنعقد في موسكو، فتح مجالا واسعا للتعاون بين روسيا والمستثمرين العرب وأن في معرض "صنع في روسيا" الكثير من المنتجات الروسية الصنع 100% والغذائية منها طبيعية 100% دون الحاجة لإضافات، وأعتقد أن هذا دليل على أن روسيا تجاوزت العقوبات بالاعتماد على الذات في الصناعة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, روسيا, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, روسيا, العالم العربي
مستثمرون عرب يتحدثون عن فرص الاستثمار وجودة المنتج الروسي
حصري
كشف وليد فرغل المدير العام لقمة "AIM" للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الصادرات الروسي على هامش منتدى "صنع في روسيا"، بهدف تشجيع المستثمرين الروس على الدخول إلى السوق الإماراتية.
وقال فرغل لـ"سبوتنيك": "الهدف من هذه المذكرة تشجيع رجال الأعمال الروس للاستثمار والتجارة عن طريق الإمارات وستوفر مجال واسع جدا لرجال الأعمال الروس لتوسيع أعمالهم عن طريق إعادة التصدير للإمارات ولأي دولة خارج الإمارات، وأكثر مجالات التعاون فنية لها علاقة بتطوير الكفاءة للشركات والمنتجات من الطرفين، بالإضافة إلى الترويج للفعاليات والأحداث المهمة في الإمارات وروسيا وتشجيع التعاون بين رجال الأعمال عن طريق عقد اجتماعات ثنائية في القطاعات المختلفة".
بدوره، قال نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة القاهرة، الدكتور جلال الغور: "العلاقات المصرية الروسية استراتيجية ومنتدى "صنع في روسيا" يعطي ثقة للمستثمر بجودة المنتج الروسي، وهذا الوقت المناسب لتعزيز التعاون المصري الروسي، وشاركت في معرض بمدينة يكاتيرنبورغ الروسية بهدف الدعوة للإستثمار في مصر والتي توافق رؤية الرئيس بوتين بأن المنتج الروسي يجب ألا يصل فقط للدول المجاورة لروسيا بل أبعد من ذلك".
وأضاف الغور أن مصر تشكل ركيزة أساسية للصناعة الروسية لوجود اتفاقيات بين مصر ودول العالم بإلغاء الجمارك ما يسهل وصول المنتج الروسي إلى أفريقيا والدول العربية وحتى أوروبا، فضلا عن وجود عمالة جيدة جداً وأسعارها مقبولة جداً كما لدينا سوق داخلي واسع".
وكشف الغور "أنه يتم العمل حاليا على برنامج فيه مراكز ثابتة للمنتج المصري في يكاترينبورغ وسانت بطرسبورغ وموسكو، بحيث أن المنتج المصري يأخذ خشب من روسيا ويحوله لصناعة عالية الجودة ويعرضها هنا على مدار العام ليكون أول منتج له صبغة عالمية، وجودة عالمية معروفة على مستوى العالم كله وهو الأثاث المصري".
من جانبه، تحدث رجل الأعمال المصري وأستاذ فحص الجودة للصادرات والواردات وضمان سلاسل الإمدادات الدكتور، محمود غنيم، بأنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الروسي في مجال الذكاء الاصطناعي ومواد التجميل.
وأوضح أن "معظم الشركات الروسية يمكن أن تكون بديلا قويا للمنتجات الأوروبية والأمريكية نظرا للجودة العالية والأسعار المنافسة".
وقال غنيم إن "معرض "صنع في روسيا" هام من أجل تبادل الخبرات خاصة وأننا نسعى لتنفيذ الخطوط العريضة لاتفاقيات "بريكس" بين مصر وروسيا ونحن نعتبر بمثابة المنفذ للشركات ونسعى في ذلك لأن يكسب المستهلك العربي ثقة في تلك المنتجات لأنها فعلا جديرة بالثقة نظرا للجودة العالية، وفرقنا الفنية المتخصصة بالجودة أجمعت على أن المنتج الروسي يضاهي الأوروبي. لدينا مشروع قوي جدا في هذا المجال وربما لن يقتصر على الشركات المصرية بل يتعداها للعربية أيضا لكن نحتاج لدعم من الحكومات سواء من الجانب المصري أو الروسي".
وكذلك قال المدير التجاري في شركة "MCSBC" المصرية للتجارة والتوزيع، هيثم نافادي: "منتدى "صنع في روسيا" خطوة جيدة جدا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المنتجين الروسيين والسوق المصري لكن هناك عدة تحديات تواجه المصنعين الروس في مسألة دخولهم إلى الأسواق المصرية والعربية بشكا عام وهي أنها لا تعرف ما هو المنتج الروسي ليست لديهم تجربة سابقة مع الجودة، واستمرار توفر المنتج، كما هو الحال مع المنتجات الأمريكية والإنجليزية والإيطالية فلا توجد لها سمعة مسبقة هذا هو التحدي الرئيسي".
وأضاف نافادي: "ولتشجيع المستثمر وكسر حاجز الخوف لديه يجب على الجانب الروسي أن يأخذ عدة خطوات إيجابية كأن يشارك في عملية تحمل جزء من المخاطرة، ولا نطلب منهم أن يقوموا بأي تمويل مادي لتلك العمليات بل نطلب منهم أن يقوموا بتوفير بضائعهم حتى يتمكن رجال الأعمال مثلنا من قيام بعمليات التسويق والعمليات اللوجستية و التمويلية والإدارية لتلك المنتجات في المنطقة، وأن يكون المنتج المكتوب عليه "صنع في روسيا" مطلوبا ومتوفرا ومتداولا ومرغوبا".
من جانبه، قال الأستاذ، رامي لبيب، المهندس الزراعي والمستثمر في مجال الزراعة إن روسيا وبتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، استطاعت أن تحقق تطورا ملحوظا في مجالي الزراعة والصناعة والصناعة الروسية حاليا تعدت موضوع الميكاترونيكس والتكنولوجيا الحديثة بل لاحظنا أن روسيا أنتجت وصنعت في كافة المجالات ومنها الصحي والزراعي والمياه والتسويق لتصبح منافسة على مستوى العالم".
بدوره، صرح الدكتور، مينا ماركوس، ممثل شركة "بيستافروس" للاستيراد والتصدير في مصر، أن منتدى "صنع في روسيا" المنعقد في موسكو، فتح مجالا واسعا للتعاون بين روسيا والمستثمرين العرب وأن في معرض "صنع في روسيا" الكثير من المنتجات الروسية الصنع 100% والغذائية منها طبيعية 100% دون الحاجة لإضافات، وأعتقد أن هذا دليل على أن روسيا تجاوزت العقوبات بالاعتماد على الذات في الصناعة.