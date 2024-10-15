https://sarabic.ae/20241015/مستثمرون-عرب-يتحدثون-عن-فرص-الاستثمار-وجودة-المنتج-الروسي-1093790339.html

مستثمرون عرب يتحدثون عن فرص الاستثمار وجودة المنتج الروسي

مستثمرون عرب يتحدثون عن فرص الاستثمار وجودة المنتج الروسي

سبوتنيك عربي

كشف وليد فرغل المدير العام لقمة "AIM" للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الصادرات الروسي على هامش منتدى "صنع في روسيا"،... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T14:32+0000

2024-10-15T14:32+0000

2024-10-15T14:32+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

اقتصاد

روسيا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093790588_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_f18e831bb675583a62db1615a1dd16c1.jpg

وقال فرغل لـ"سبوتنيك": "الهدف من هذه المذكرة تشجيع رجال الأعمال الروس للاستثمار والتجارة عن طريق الإمارات وستوفر مجال واسع جدا لرجال الأعمال الروس لتوسيع أعمالهم عن طريق إعادة التصدير للإمارات ولأي دولة خارج الإمارات، وأكثر مجالات التعاون فنية لها علاقة بتطوير الكفاءة للشركات والمنتجات من الطرفين، بالإضافة إلى الترويج للفعاليات والأحداث المهمة في الإمارات وروسيا وتشجيع التعاون بين رجال الأعمال عن طريق عقد اجتماعات ثنائية في القطاعات المختلفة".بدوره، قال نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة القاهرة، الدكتور جلال الغور: "العلاقات المصرية الروسية استراتيجية ومنتدى "صنع في روسيا" يعطي ثقة للمستثمر بجودة المنتج الروسي، وهذا الوقت المناسب لتعزيز التعاون المصري الروسي، وشاركت في معرض بمدينة يكاتيرنبورغ الروسية بهدف الدعوة للإستثمار في مصر والتي توافق رؤية الرئيس بوتين بأن المنتج الروسي يجب ألا يصل فقط للدول المجاورة لروسيا بل أبعد من ذلك".وكشف الغور "أنه يتم العمل حاليا على برنامج فيه مراكز ثابتة للمنتج المصري في يكاترينبورغ وسانت بطرسبورغ وموسكو، بحيث أن المنتج المصري يأخذ خشب من روسيا ويحوله لصناعة عالية الجودة ويعرضها هنا على مدار العام ليكون أول منتج له صبغة عالمية، وجودة عالمية معروفة على مستوى العالم كله وهو الأثاث المصري".وأوضح أن "معظم الشركات الروسية يمكن أن تكون بديلا قويا للمنتجات الأوروبية والأمريكية نظرا للجودة العالية والأسعار المنافسة".وقال غنيم إن "معرض "صنع في روسيا" هام من أجل تبادل الخبرات خاصة وأننا نسعى لتنفيذ الخطوط العريضة لاتفاقيات "بريكس" بين مصر وروسيا ونحن نعتبر بمثابة المنفذ للشركات ونسعى في ذلك لأن يكسب المستهلك العربي ثقة في تلك المنتجات لأنها فعلا جديرة بالثقة نظرا للجودة العالية، وفرقنا الفنية المتخصصة بالجودة أجمعت على أن المنتج الروسي يضاهي الأوروبي. لدينا مشروع قوي جدا في هذا المجال وربما لن يقتصر على الشركات المصرية بل يتعداها للعربية أيضا لكن نحتاج لدعم من الحكومات سواء من الجانب المصري أو الروسي".وأضاف نافادي: "ولتشجيع المستثمر وكسر حاجز الخوف لديه يجب على الجانب الروسي أن يأخذ عدة خطوات إيجابية كأن يشارك في عملية تحمل جزء من المخاطرة، ولا نطلب منهم أن يقوموا بأي تمويل مادي لتلك العمليات بل نطلب منهم أن يقوموا بتوفير بضائعهم حتى يتمكن رجال الأعمال مثلنا من قيام بعمليات التسويق والعمليات اللوجستية و التمويلية والإدارية لتلك المنتجات في المنطقة، وأن يكون المنتج المكتوب عليه "صنع في روسيا" مطلوبا ومتوفرا ومتداولا ومرغوبا".بدوره، صرح الدكتور، مينا ماركوس، ممثل شركة "بيستافروس" للاستيراد والتصدير في مصر، أن منتدى "صنع في روسيا" المنعقد في موسكو، فتح مجالا واسعا للتعاون بين روسيا والمستثمرين العرب وأن في معرض "صنع في روسيا" الكثير من المنتجات الروسية الصنع 100% والغذائية منها طبيعية 100% دون الحاجة لإضافات، وأعتقد أن هذا دليل على أن روسيا تجاوزت العقوبات بالاعتماد على الذات في الصناعة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, روسيا, العالم العربي