معلومات عن "اليونيفيل"... قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
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https://sarabic.ae/20241015/معلومات-عن-اليونيفيل-قوة-الأمم-المتحدة-المؤقتة-في-لبنان-1093792604.html
معلومات عن "اليونيفيل"... قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
معلومات عن "اليونيفيل"... قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
سبوتنيك عربي
في عام 1978، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتشكيل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان التي تعرف اختصارا بـ"اليونيفيل". 15.10.2024, سبوتنيك عربي
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تولت القوة مراقبة انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة الأمن والسلام الدوليين وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عام 1982 وعام 2000. وفي عام 2006، تم تعزيز قوتها حتى وصل عددها في 2024 إلى أكثر من 10 آلاف جندي.
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انفوجرافيك, اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, инфографика
انفوجرافيك, اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, инфографика

معلومات عن "اليونيفيل"... قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

15:13 GMT 15.10.2024
تابعنا عبر
في عام 1978، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتشكيل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان التي تعرف اختصارا بـ"اليونيفيل".
تولت القوة مراقبة انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة الأمن والسلام الدوليين وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عام 1982 وعام 2000. وفي عام 2006، تم تعزيز قوتها حتى وصل عددها في 2024 إلى أكثر من 10 آلاف جندي.
معلومات عن اليونيفيل.. قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - سبوتنيك عربي
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