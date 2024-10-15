https://sarabic.ae/20241015/معلومات-عن-اليونيفيل-قوة-الأمم-المتحدة-المؤقتة-في-لبنان-1093792604.html
معلومات عن "اليونيفيل"... قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
معلومات عن "اليونيفيل"... قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
سبوتنيك عربي
في عام 1978، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتشكيل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان التي تعرف اختصارا بـ"اليونيفيل". 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T15:13+0000
2024-10-15T15:13+0000
2024-10-15T15:13+0000
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تولت القوة مراقبة انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة الأمن والسلام الدوليين وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عام 1982 وعام 2000. وفي عام 2006، تم تعزيز قوتها حتى وصل عددها في 2024 إلى أكثر من 10 آلاف جندي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, инфографика
انفوجرافيك, اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, инфографика
معلومات عن "اليونيفيل"... قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
في عام 1978، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتشكيل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان التي تعرف اختصارا بـ"اليونيفيل".
تولت القوة مراقبة انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة الأمن والسلام الدوليين وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عام 1982 وعام 2000. وفي عام 2006، تم تعزيز قوتها حتى وصل عددها في 2024 إلى أكثر من 10 آلاف جندي.