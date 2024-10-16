https://sarabic.ae/20241016/الأوائل-سعوديات-رائدات-يكتبن-التاريخ-1093804625.html
الأوائل... سعوديات رائدات يكتبن التاريخ
الأوائل... سعوديات رائدات يكتبن التاريخ
سبوتنيك عربي
تضم المملكة العربية السعودية نخبة من السيدات الرائدات في مجالات مختلفة وبارزة، في وقتٍ تواصل فيه المملكة جهودها بدعم المرأة في البلاد. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T06:12+0000
2024-10-16T06:12+0000
2024-10-16T06:13+0000
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الأوائل... سعوديات رائدات يكتبن التاريخ
06:12 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 06:13 GMT 16.10.2024)
تضم المملكة العربية السعودية نخبة من السيدات الرائدات في مجالات مختلفة وبارزة، في وقتٍ تواصل فيه المملكة جهودها بدعم المرأة في البلاد.