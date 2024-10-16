https://sarabic.ae/20241016/صفقات-أسلحة-أمريكية-بملياري-دولار-للسعودية-والإمارات-1093834928.html
صفقات أسلحة أمريكية بملياري دولار للسعودية والإمارات
صفقات أسلحة أمريكية بملياري دولار للسعودية والإمارات
سبوتنيك عربي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 مليار دولار، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T14:49+0000
2024-10-16T14:49+0000
2024-10-16T14:49+0000
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وأكد البنتاغون أن هذه الصفقات تعزز أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، ولن تؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
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انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика
صفقات أسلحة أمريكية بملياري دولار للسعودية والإمارات
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 مليار دولار، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأكد البنتاغون أن هذه الصفقات تعزز أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، ولن تؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.