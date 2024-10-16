https://sarabic.ae/20241016/لبنان-يقدم-شكوى-جديدة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-أراضيه-1093810217.html

لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه

لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تُشن على أراضيه. 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T08:42+0000

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وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى اللبنانية تدين خرق إسرائيل لسيادة البلاد واستهدافها الجيش والمسعفين والمدنيين"، متهمة إسرائيل بـ"محاولة فرض رؤيتها للأمن في المنطقة بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية".ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

https://sarabic.ae/20241016/أول-رد-إسرائيلي-على-نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-دورك-آت-لا-محالة-1093805360.html

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