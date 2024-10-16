منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"... أجمل الصور

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زائر ينظر إلى شاشة عرض شفافة تقوم بتسجيل دروس الفيديو وإجراء البث المباشر، في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.