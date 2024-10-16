منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"... أجمل الصور

صورة لمنتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، موسكو.
صورة لمنتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، موسكو.
صورة لأحد الابتكارات العصبية في إطار منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"لعام 2024، موسكو.
صورة لأحد الابتكارات العصبية في إطار منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"لعام 2024، موسكو.
صورة لأطراف اصطناعية لعظم الورك، ودبابيس لتركيب العظام، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صورة لأطراف اصطناعية لعظم الورك، ودبابيس لتركيب العظام، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صورة للقمر الصناعي "زوركي -2 إم" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صورة للقمر الصناعي "زوركي -2 إم" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
ألعاب شجرة عيد الميلاد من إنتاج مصنع "موسكو للألعاب،" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
ألعاب شجرة عيد الميلاد من إنتاج مصنع "موسكو للألعاب،" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صورة لأحد المشاركين في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"لعام 2024، في موسكو.
صورة لأحد المشاركين في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"لعام 2024، في موسكو.
صورة لطائرة مسيرة من طراز "غيوسكان" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صورة لطائرة مسيرة من طراز "غيوسكان" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
ملابس مصنوعة من نسيج "ميركوري تكس" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
ملابس مصنوعة من نسيج "ميركوري تكس" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صورة لأطراف اصطناعية، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صورة لأطراف اصطناعية، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صورة لزوار منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صورة لزوار منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
شريحة عصبية لاستعادة السمع "ألفيس سي" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
شريحة عصبية لاستعادة السمع "ألفيس سي" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
زائر ينظر إلى شاشة عرض شفافة تقوم بتسجيل دروس الفيديو وإجراء البث المباشر، في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
زائر ينظر إلى شاشة عرض شفافة تقوم بتسجيل دروس الفيديو وإجراء البث المباشر، في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صور لكرسي متحرك بوظائف إضافية مطورة، ومعدات رياضية، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صور لكرسي متحرك بوظائف إضافية مطورة، ومعدات رياضية، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
مستحضرات الأنسولين في أقلام الحقن "رينغلار" و" رينفاست"، لشركة "غيروفارم"، في منتدى التصدير الدولي" صنع في روسيا " لعام 2024، في موسكو.
مستحضرات الأنسولين في أقلام الحقن "رينغلار" و" رينفاست"، لشركة "غيروفارم"، في منتدى التصدير الدولي" صنع في روسيا " لعام 2024، في موسكو.
صورة للمشاركين في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.
صورة للمشاركين في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.