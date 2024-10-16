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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
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خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
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لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241016/1093811254.html
منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"... أجمل الصور
منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"... أجمل الصور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمنتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"... أجمل الصور

10:06 GMT 16.10.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمنتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمنتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، موسكو.

صورة لمنتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، موسكو. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمنتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، موسكو.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد الابتكارات العصبية في إطار منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"لعام 2024، موسكو.

صورة لأحد الابتكارات العصبية في إطار منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot;لعام 2024، موسكو. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد الابتكارات العصبية في إطار منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"لعام 2024، موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأطراف اصطناعية لعظم الورك، ودبابيس لتركيب العظام، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

صورة لأطراف اصطناعية لعظم الورك، ودبابيس لتركيب العظام، خلال منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأطراف اصطناعية لعظم الورك، ودبابيس لتركيب العظام، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للقمر الصناعي "زوركي -2 إم" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

صورة للقمر الصناعي &quot;زوركي -2 إم&quot; في منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة للقمر الصناعي "زوركي -2 إم" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

ألعاب شجرة عيد الميلاد من إنتاج مصنع "موسكو للألعاب،" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

ألعاب شجرة عيد الميلاد من إنتاج مصنع &quot;موسكو للألعاب،&quot; في منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

ألعاب شجرة عيد الميلاد من إنتاج مصنع "موسكو للألعاب،" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد المشاركين في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"لعام 2024، في موسكو.

صورة لأحد المشاركين في منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot;لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد المشاركين في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطائرة مسيرة من طراز "غيوسكان" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

صورة لطائرة مسيرة من طراز &quot;غيوسكان&quot; في منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطائرة مسيرة من طراز "غيوسكان" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

ملابس مصنوعة من نسيج "ميركوري تكس" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

ملابس مصنوعة من نسيج &quot;ميركوري تكس&quot; في منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

ملابس مصنوعة من نسيج "ميركوري تكس" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأطراف اصطناعية، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

صورة لأطراف اصطناعية، خلال منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأطراف اصطناعية، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوار منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

صورة لزوار منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لزوار منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

شريحة عصبية لاستعادة السمع "ألفيس سي" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

شريحة عصبية لاستعادة السمع &quot;ألفيس سي&quot; في منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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شريحة عصبية لاستعادة السمع "ألفيس سي" في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

زائر ينظر إلى شاشة عرض شفافة تقوم بتسجيل دروس الفيديو وإجراء البث المباشر، في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

زائر ينظر إلى شاشة عرض شفافة تقوم بتسجيل دروس الفيديو وإجراء البث المباشر، في منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

زائر ينظر إلى شاشة عرض شفافة تقوم بتسجيل دروس الفيديو وإجراء البث المباشر، في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

صور لكرسي متحرك بوظائف إضافية مطورة، ومعدات رياضية، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

صور لكرسي متحرك بوظائف إضافية مطورة، ومعدات رياضية، خلال منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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صور لكرسي متحرك بوظائف إضافية مطورة، ومعدات رياضية، خلال منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

مستحضرات الأنسولين في أقلام الحقن "رينغلار" و" رينفاست"، لشركة "غيروفارم"، في منتدى التصدير الدولي" صنع في روسيا " لعام 2024، في موسكو.

مستحضرات الأنسولين في أقلام الحقن &quot;رينغلار&quot; و&quot; رينفاست&quot;، لشركة &quot;غيروفارم&quot;، في منتدى التصدير الدولي&quot; صنع في روسيا &quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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مستحضرات الأنسولين في أقلام الحقن "رينغلار" و" رينفاست"، لشركة "غيروفارم"، في منتدى التصدير الدولي" صنع في روسيا " لعام 2024، في موسكو.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للمشاركين في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

صورة للمشاركين في منتدى التصدير الدولي &quot;صنع في روسيا&quot; لعام 2024، في موسكو. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صورة للمشاركين في منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا" لعام 2024، في موسكو.

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