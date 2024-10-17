https://sarabic.ae/20241017/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-احتمالية-مقتل-السنوار-خلال-عملية-في-قطاع-غزة---عاجل-1093871747.html

صورة الجثة التي اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي لإعلان احتمالية مقتل السنوار

صورة الجثة التي اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي لإعلان احتمالية مقتل السنوار

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "ربما يكون قد قتل رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار خلال عملية في قطاع غزة". 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T12:59+0000

2024-10-17T12:59+0000

2024-10-17T14:05+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من جيش الدفاع وجهاز الشاباك الاحتمال بأن أحد المخربين الذين قضي عليهم هو المدعو يحيي السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية المخربين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الفائت، أنه قصف مركز قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس الفلسطينية في مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط قطاع غزة، بحسب قوله.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو، قبل قليل، وبدقة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والـ"شاباك" والقيادة الجنوبية على مخربين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة تم إنشاؤه في منطقة عرفت سابقًا كمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن وقوع 3 قتلى وإصابات في القصف، الذي شنه الجيش الإسرائيلي للمرة السابعة على التوالي، على خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع.

https://sarabic.ae/20241017/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يوجه-تحذيرا-إلى-إسرائيل-سنضربها-بشكل-مؤلم-إذا-استهدفت-أراضينا-1093849718.html

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غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي