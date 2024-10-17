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هيئة البث الإسرائيلية: مقتل يحيى السنوار خلال عملية للجيش في قطاع غزة
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صورة الجثة التي اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي لإعلان احتمالية مقتل السنوار
صورة الجثة التي اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي لإعلان احتمالية مقتل السنوار
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "ربما يكون قد قتل رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار خلال عملية في قطاع غزة". 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T12:59+0000
2024-10-17T14:05+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من جيش الدفاع وجهاز الشاباك الاحتمال بأن أحد المخربين الذين قضي عليهم هو المدعو يحيي السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية المخربين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الفائت، أنه قصف مركز قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس الفلسطينية في مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط قطاع غزة، بحسب قوله.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو، قبل قليل، وبدقة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والـ"شاباك" والقيادة الجنوبية على مخربين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة تم إنشاؤه في منطقة عرفت سابقًا كمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن وقوع 3 قتلى وإصابات في القصف، الذي شنه الجيش الإسرائيلي للمرة السابعة على التوالي، على خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع.
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غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

صورة الجثة التي اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي لإعلان احتمالية مقتل السنوار

12:59 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 14:05 GMT 17.10.2024)
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / John Minchillo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "ربما يكون قد قتل رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار خلال عملية في قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من جيش الدفاع وجهاز الشاباك الاحتمال بأن أحد المخربين الذين قضي عليهم هو المدعو يحيي السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية المخربين".
وأضاف "في المبنى الذي قضي داخله على المخربين لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة حيث تواصل قوات جيش الدفاع والشاباك العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الفائت، أنه قصف مركز قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس الفلسطينية في مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط قطاع غزة، بحسب قوله.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو، قبل قليل، وبدقة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والـ"شاباك" والقيادة الجنوبية على مخربين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة تم إنشاؤه في منطقة عرفت سابقًا كمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

وأضاف: "استخدم عناصر "حماس" مجمع المستشفى لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن وقوع 3 قتلى وإصابات في القصف، الذي شنه الجيش الإسرائيلي للمرة السابعة على التوالي، على خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع.
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