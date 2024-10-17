https://sarabic.ae/20241017/اللحظات-الأخيرة-من-حياة-السنوار-قبل-اغتياله-فيديو--1093891254.html
اللحظات الأخيرة من حياة السنوار قبل اغتياله.. فيديو
اللحظات الأخيرة من حياة السنوار قبل اغتياله.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو للحظات الأخيرة قبل مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، حيث ظهر ملثما وهو يجلس على... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T20:39+0000
2024-10-17T20:39+0000
2024-10-17T20:39+0000
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وقد أصيب السنوار بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.وحسب الفيديو الذي التقطته الطائرة الدرون، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا.وظهر السنوار وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.
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العالم, العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
اللحظات الأخيرة من حياة السنوار قبل اغتياله.. فيديو
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو للحظات الأخيرة قبل مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، حيث ظهر ملثما وهو يجلس على أريكة ويحاول إسقاط طائرة بدون طيار صغيرة كانت تصور المكان.
وقد أصيب السنوار بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.
وحسب الفيديو الذي التقطته الطائرة الدرون، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا.
وظهر السنوار وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.