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القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241017/بعدما-لدغته-هندي-يذهب-إلى-المستشفى-حاملا-أفعى-سامة-فيديو-1093851956.html
بعدما لدغته... هندي يذهب إلى المستشفى حاملا أفعى سامة.. فيديو
بعدما لدغته... هندي يذهب إلى المستشفى حاملا أفعى سامة.. فيديو
سبوتنيك عربي
دخل رجل هندي أحد مستشفيات ولاية بيهار المحلية، معلقًا أفعى حول عنقه، بعدما "عضته"، ليصاب بعدها المرضى والأطباء بحالة من الذهول. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
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عضَّت أفعى من نوع "راسلي"، وهي إحدى أكثر الثعابين سمية حول العالم، الرجل الهندي، وما لبث أن أمسك بفمها، ولفها حول عنقه وذهب بها إلى المستشفى.والتقط الحضور في المستشفى الهندية لحظات الرعب التي انتابتهم خلال دخول الرجل ومعه الأفعى، في وقت حرصوا على الابتعاد عنهما، خوفًا من أن تسقط الأفعى من يده.وبعد دخول الرجل الهندي إلى المستشفى، استلقى على الأرض ممسكا بإحكام أفعى "راسل" بيده اليمنى، في وقت أظهر مقطع فيديو آخر الرجل مستلقيا على نقالة مع الأفعى. ورغم ألمه، حرص على إبقاء الزاحف السام في يده.وطلب الطبيب المعالج من الرجل الهندي أن يترك الأفعى حتى يتمكن من علاجه، إلا أن حالته الصحية غير معروفة حتى الآن، لكنه ما زال يرقد في المستشفى.
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, الأخبار, منوعات
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, الأخبار, منوعات

بعدما لدغته... هندي يذهب إلى المستشفى حاملا أفعى سامة.. فيديو

08:11 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 08:32 GMT 17.10.2024)
© AFP 2023 / JULIAN STRATENSCHULTEصورة لراس أفعى في حديقة حيوان ألمانية يظهر فيها لسانها المتشعب
صورة لراس أفعى في حديقة حيوان ألمانية يظهر فيها لسانها المتشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© AFP 2023 / JULIAN STRATENSCHULTE
تابعنا عبر
دخل رجل هندي أحد مستشفيات ولاية بيهار المحلية، معلقًا أفعى حول عنقه، بعدما "عضته"، ليصاب بعدها المرضى والأطباء بحالة من الذهول.
عضَّت أفعى من نوع "راسلي"، وهي إحدى أكثر الثعابين سمية حول العالم، الرجل الهندي، وما لبث أن أمسك بفمها، ولفها حول عنقه وذهب بها إلى المستشفى.
والتقط الحضور في المستشفى الهندية لحظات الرعب التي انتابتهم خلال دخول الرجل ومعه الأفعى، في وقت حرصوا على الابتعاد عنهما، خوفًا من أن تسقط الأفعى من يده.
وبعد دخول الرجل الهندي إلى المستشفى، استلقى على الأرض ممسكا بإحكام أفعى "راسل" بيده اليمنى، في وقت أظهر مقطع فيديو آخر الرجل مستلقيا على نقالة مع الأفعى. ورغم ألمه، حرص على إبقاء الزاحف السام في يده.
وطلب الطبيب المعالج من الرجل الهندي أن يترك الأفعى حتى يتمكن من علاجه، إلا أن حالته الصحية غير معروفة حتى الآن، لكنه ما زال يرقد في المستشفى.
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