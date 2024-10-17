https://sarabic.ae/20241017/حزب-الله-يعلن-الانتقال-إلى-مرحلة-جديدة-وتصاعدية-في-المواجهة-مع-إسرائيل-1093892294.html
حزب الله يعلن بدء "مرحلة تصعيدية جديدة" في الحرب مع إسرائيل
حزب الله يعلن بدء "مرحلة تصعيدية جديدة" في الحرب مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميس، دخوله في مرحلة جديدة من الحرب ضد إسرائيل، مشيراً إلى أنه استخدم صواريخ موجهة دقيقة لاستهداف القوات الإسرائيلية. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T21:25+0000
2024-10-17T21:25+0000
2024-10-17T21:51+0000
الحرب على حزب الله
أخبار حزب الله
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وفي بيان صادر عن غرفة عمليات الحزب، تم الإعلان عن "الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصعيدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، مؤكداً أن صواريخ موجهة دقيقة "تُستخدم لأول مرة" في هذه العمليات.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه الأهداف العسكرية والمناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20241017/خبير-عسكري-إسرائيل-لا-تعلن-عن-قتلاها-وحزب-الله-يحضر-لهذه-المعركة-منذ-18-عاما-1093867177.html
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سبوتنيك عربي
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الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله
حزب الله يعلن بدء "مرحلة تصعيدية جديدة" في الحرب مع إسرائيل
21:25 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 21:51 GMT 17.10.2024)
يتبع
أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميس، دخوله في مرحلة جديدة من الحرب ضد إسرائيل، مشيراً إلى أنه استخدم صواريخ موجهة دقيقة لاستهداف القوات الإسرائيلية.
وفي بيان صادر عن غرفة عمليات الحزب، تم الإعلان عن "الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصعيدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، مؤكداً أن صواريخ موجهة دقيقة "تُستخدم لأول مرة" في هذه العمليات.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله"
من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه الأهداف العسكرية والمناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.