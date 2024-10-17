https://sarabic.ae/20241017/دولة-خليجية-تكشف-عن-تجهيز-أكبر-مصنع-في-العالم-بـ4-فوائد-1093869684.html
دولة خليجية تكشف عن تجهيز أكبر مصنع في العالم بـ4 فوائد
دولة خليجية تكشف عن تجهيز أكبر مصنع في العالم بـ4 فوائد
سبوتنيك عربي
برزت الطاقة النظيفة والمستدامة، على الساحة العالمية، كعنصر مهم في مواجهة الانبعاثات الكربونية، الناتجة عن مصادر الطاقة الأحفورية، ما جعلها مجالا هاما... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T12:57+0000
2024-10-17T12:57+0000
2024-10-17T12:59+0000
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وكشفت مدينة "نيوم" السعودية، عن خطوة كبيرة في سبيل تحقيق القيادة على صعيد الطاقة النظيفة والمستدامة، حيث قامت بإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم. وتعتزم "نيوم" بناء هذا المصنع الضخم، في مدينة "أوكساغون" الصناعية، ومن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 600 طن من الهيدروجين الخالي من الكربون بشكل يومي عند اكتماله.وسيكون المصنع بإنتاجه الضخم كفيلا بتلبية الطلب العالمي المتنامي على مصادر الطاقة الخضراء، ومن المتوقع أن يعزز موقع السعودية الرائد في سوق الطاقة مستقبلا.ويندرج هذا المشروع، ضمن إطار تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، لتنويع مصادر الدخل والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.وبحسب موقع "البوابة السعودية" تتمثل فوائد المشروع بالتالي:وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بدأت شركة "نيوم" أعمالها في مقرها الجديد شمال غربي السعودية، حيث يعمل فيها أكثر من 450 موظفا، ومن المقرر أن تزيد أعدادهم إلى 700 مع نهاية العام الحالي 2021.وتأسست شركة "نيوم" في يناير/ كانون الثاني 2019، ومن أهم إنجازاتها مطار خليج نيوم، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في عام 2025.
https://sarabic.ae/20231213/نيوم-السعودية-تعلن-تطوير-وجهة-جديدة-لإقامة-الأحداث-الترفيهية-صور-1084059962.html
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السعودية, اقتصاد
دولة خليجية تكشف عن تجهيز أكبر مصنع في العالم بـ4 فوائد
12:57 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 12:59 GMT 17.10.2024)
برزت الطاقة النظيفة والمستدامة، على الساحة العالمية، كعنصر مهم في مواجهة الانبعاثات الكربونية، الناتجة عن مصادر الطاقة الأحفورية، ما جعلها مجالا هاما للاستثمار.
وكشفت مدينة "نيوم" السعودية، عن خطوة كبيرة في سبيل تحقيق القيادة على صعيد الطاقة النظيفة والمستدامة، حيث قامت بإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم.
وتعتزم "نيوم" بناء هذا المصنع الضخم، في مدينة "أوكساغون" الصناعية، ومن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 600 طن من الهيدروجين الخالي من الكربون بشكل يومي عند اكتماله.
وسيكون المصنع بإنتاجه الضخم كفيلا بتلبية الطلب العالمي المتنامي على مصادر الطاقة الخضراء، ومن المتوقع أن يعزز موقع السعودية الرائد في سوق الطاقة مستقبلا.
ويندرج هذا المشروع، ضمن إطار تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، لتنويع مصادر الدخل والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
13 ديسمبر 2023, 16:46 GMT
وبحسب موقع "البوابة السعودية" تتمثل فوائد المشروع بالتالي:
1.
خلق فرص عمل جديدة، في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والصناعة.
2.
تعزيز النمو الاقتصادي، من حيث تنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.
3.
تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
4.
ترسيخ مكانة السعودية في طليعة الدول بمجال الطاقة النظيفة والمستدامة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بدأت شركة "نيوم" أعمالها في مقرها
الجديد شمال غربي السعودية، حيث يعمل فيها أكثر من 450 موظفا، ومن المقرر أن تزيد أعدادهم إلى 700 مع نهاية العام الحالي 2021.
وتأسست شركة "نيوم" في يناير/ كانون الثاني 2019، ومن أهم إنجازاتها مطار خليج نيوم، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في عام 2025.