https://sarabic.ae/20241017/شركة-روبوت-إيرا-الصينية-تستعرض-القدرات-الحركية-لروبوتها-البشري--إكس-بوت-إل-فيديو--1093884380.html
شركة "روبوت إيرا" الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري " إكس-بوت إل"... فيديو
شركة "روبوت إيرا" الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري " إكس-بوت إل"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت شركة "روبوت إيرا" الصينية، مقاطع فيديو لنموذجين رائدين من الروبوتات "ستارت 1" صنعتهما الشركة، وهما يتسابقان عبر صحراء جوبي، إذ تمكن النموذجان من الجري... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T15:53+0000
2024-10-17T15:53+0000
2024-10-17T15:53+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093883480_0:25:606:366_1920x0_80_0_0_07012ea34bc47c3d20b4fc5b1c80d89d.png
وتبين المشاهد النموذجين من الروبوتات وهما يتسابقان عبر صحراء جوبي، إذ تمكن النموذجان من الجري لمدة 34 دقيقة بسرعة 3.6 متر/ثانية.وزودت الشركة نموذجي الروبوت بأحذية رياضية، حيث اجتازا مناطق متنوعة من التضاريس، بما في ذلك المروج والحصى والمسارات الجبلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093883480_0:0:606:455_1920x0_80_0_0_e8f7eebef7b2e9a1af66c7db15bb94a6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
شركة "روبوت إيرا" الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري " إكس-بوت إل"... فيديو
نشرت شركة "روبوت إيرا" الصينية، مقاطع فيديو لنموذجين رائدين من الروبوتات "ستارت 1" صنعتهما الشركة، وهما يتسابقان عبر صحراء جوبي، إذ تمكن النموذجان من الجري لمدة 34 دقيقة بسرعة 3.6 متر/ثانية.
وتبين المشاهد النموذجين من الروبوتات وهما يتسابقان عبر صحراء جوبي، إذ تمكن النموذجان من الجري لمدة 34 دقيقة بسرعة 3.6 متر/ثانية.
وزودت الشركة نموذجي الروبوت بأحذية رياضية، حيث اجتازا مناطق متنوعة من التضاريس، بما في ذلك المروج والحصى والمسارات الجبلية.