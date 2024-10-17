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مراسل "سبوتنيك": هجوم بالمسيرات والصواريخ يستهدف قاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

مراسل "سبوتنيك": هجوم بالمسيرات والصواريخ يستهدف قاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

هزت انفجارات عنيفة، القاعدة الأمريكية في معمل وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، مساء اليوم الخميس، ناجمة عن هجوم عبر عدد من الطائرات المسيّرة... 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T17:48+0000

2024-10-17T17:48+0000

2024-10-17T17:48+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي، بعد تمكن عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ باستهدافها بشكل مباشر مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها.وأكد المراسل نقلاً عن محمد العكيدي أحد سكان المنطقة المحيطية بالقاعدة، أن الدفاعات الجوية الأمريكية المتمركزة لحماية القاعدة حاولت التصدي للطائرات المهاجمة والصواريخ عبر عدد كبير من قذائف الدفاع الجوي ، مع معلومات من اسقاط مسيرة واحدة من الطائرات المهاجمة.وتشهد سماء المنطقة والخطوط الفاصلة مع مواقع سيطرة الجيش العريي السوري على سرير نهر الفرات، تحليقا كثيفا للطائرات الحربية والمروحية الأمريكية، وسط استنفار كبير في محيط القاعدة الأمريكية، بحسب العكيدي.ورفعت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي وتيرة استنفارها في قواعدها اللاشرعية في محافظتي الحسكة ودير الزور، مع إيصال تعزيزات عسكرية كبيرة لها، خوفاً من الهجمات المستمرة ضدها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بدعم أمريكي ضد غزة في فلسطين وبيروت والجنوب في لبنان.

https://sarabic.ae/20241017/العقوبات-الأمريكية-تقود-قدرة-سوريا-على-الاستجابة-الإنسانية-للفارين-من-الحرب-الإسرائيلية-في-لبنان-1093876573.html

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