https://sarabic.ae/20241017/نطاق-مجموعة-بريكس-وقوتها-النقدية-1093853872.html
نطاق مجموعة "بريكس" وقوتها النقدية
نطاق مجموعة "بريكس" وقوتها النقدية
سبوتنيك عربي
نطاق مجموعة "بريكس" وقوتها النقدية
2024-10-17T08:27+0000
2024-10-17T08:27+0000
2024-10-17T09:38+0000
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قمة بريكس 2024
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أكد زعماء 24 دولة مشاركتهم في قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية، والتي ستخصص لتعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، التي ستنطلق في 22 وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.بدأ هذا العام بانضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة. فبالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم المجموعة الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.ولم تنضم السعودية رسميًا إلى مجموعة "بريكس"، لكنها شاركت في اجتماعات المجموعة.ومع توسع الرابطة هذا العام، زادت حصة مجموعة "بريكس" في سوق النفط العالمية بشكل كبير أيضًا.أكد وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن دول مجموعة "بريكس" تمثل الآن أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو 40% من الاستهلاك العالمي لمنتجات النفط.ويوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" المساحة الكلية للدول التي تدخل مجموعة "بريكس" والناتج المحلي الإجمالي لها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نطاق مجموعة "بريكس" وقوتها النقدية
نطاق مجموعة "بريكس" وقوتها النقدية
نطاق مجموعة "بريكس" وقوتها النقدية
08:27 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 09:38 GMT 17.10.2024)
منذ تأسيسها في عام 2006، تضاعف عدد أعضاء منظمة "بريكس"، وشهدت نموًا هائلاً في التجارة والطاقة والحضور الاقتصادي على الساحة العالمية.
أكد زعماء 24 دولة مشاركتهم في قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية، والتي ستخصص لتعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، التي ستنطلق في 22 وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
بدأ هذا العام بانضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة. فبالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم المجموعة الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.
ولم تنضم السعودية رسميًا إلى مجموعة "بريكس"
، لكنها شاركت في اجتماعات المجموعة.
ومع توسع الرابطة هذا العام، زادت حصة مجموعة "بريكس" في سوق النفط العالمية بشكل كبير أيضًا.
أكد وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن دول مجموعة "بريكس" تمثل الآن أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو 40% من الاستهلاك العالمي لمنتجات النفط.
ويوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" المساحة الكلية للدول التي تدخل مجموعة "بريكس" والناتج المحلي الإجمالي لها.