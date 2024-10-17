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الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل يحيى السنوار
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https://sarabic.ae/20241017/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-يحيى-السنوار-1093886345.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن مقتل يحيى السنوار
وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن مقتل يحيى السنوار
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن يحيى السنوار قُتل وهذا إنجاز عسكري ومعنوي كبير لإسرائيل. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T16:53+0000
2024-10-17T16:59+0000
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وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، في رسالة لوزراء خارجية في العالم، أن "القضاء على السنوار يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير في غزة دون حماس أو سيطرة إيرانية".وقال كاتس في رسالة إلى عشرات من وزراء الخارجية حول العالم "القاتل الرئيسي يحيى السنوار، المسؤول عن المذبحة والفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر، قُتل اليوم على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".وتابع "القضاء على السنوار يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة – من دون حماس ومن دون سيطرة إيرانية".وقال كاتس في رسالته "إسرائيل بحاجة إلى دعمكم ومساعدتكم الآن أكثر من أي وقت مضى لتحقيق هذه الأهداف المهمة معًا".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار قد قُتل في عملية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.من جهتها أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال: "‏وقع الاشتباك في حي تل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "ربما يكون قد قتل رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار خلال عملية في قطاع غزة".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من جيش الدفاع وجهاز الشاباك الاحتمال بأن أحد المخربين الذين قضي عليهم هو المدعو يحيي السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية المخربين".
https://sarabic.ae/20241017/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-يحيى-السنوار---عاجل-1093886444.html
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إسرائيل, العالم, العالم العربي
إسرائيل, العالم, العالم العربي

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن مقتل يحيى السنوار

16:53 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 16:59 GMT 17.10.2024)
© AP Photo / Adel Hanaرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن يحيى السنوار قُتل وهذا إنجاز عسكري ومعنوي كبير لإسرائيل.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، في رسالة لوزراء خارجية في العالم، أن "القضاء على السنوار يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير في غزة دون حماس أو سيطرة إيرانية".
وقال كاتس في رسالة إلى عشرات من وزراء الخارجية حول العالم "القاتل الرئيسي يحيى السنوار، المسؤول عن المذبحة والفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر، قُتل اليوم على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف "هذا إنجاز عسكري ومعنوي كبير لإسرائيل وانتصار للعالم الحر بأكمله ضد محور الشر المتمثل في الإسلام المتطرف بقيادة إيران".
وتابع "القضاء على السنوار يخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة – من دون حماس ومن دون سيطرة إيرانية".
وقال كاتس في رسالته "إسرائيل بحاجة إلى دعمكم ومساعدتكم الآن أكثر من أي وقت مضى لتحقيق هذه الأهداف المهمة معًا".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينة، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل يحيى السنوار
16:55 GMT
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار قد قُتل في عملية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي، قوله: "تم القضاء على السنوار".
من جهتها أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال: "‏وقع الاشتباك في حي تل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "ربما يكون قد قتل رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار خلال عملية في قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من جيش الدفاع وجهاز الشاباك الاحتمال بأن أحد المخربين الذين قضي عليهم هو المدعو يحيي السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية المخربين".
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