https://sarabic.ae/20241018/أردوغان-يدعو-الأمم-المتحدة-إلى-فرض-حظر-الأسلحة-على-إسرائيل-1093926722.html
أردوغان يدعو الأمم المتحدة إلى فرض حظر الأسلحة على إسرائيل
أردوغان يدعو الأمم المتحدة إلى فرض حظر الأسلحة على إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المفاوضات مع وزراء خارجية اجتماع، المنصة الإقليمية "3+3" للتعاون في جنوب القوقاز بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T17:24+0000
2024-10-18T17:24+0000
2024-10-18T17:24+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092464750_0:163:1616:1072_1920x0_80_0_0_0e7269863ae61650bb32844d0bda0dc0.jpg
وأضاف مكتب الرئيس التركي: "قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل ملتزمة بالاستفزازات من أجل نشر الصراعات في المنطقة، وأن كل يوم دون وقف لإطلاق النار يجعل الحرب الإقليمية أقرب.ووفقا للرئيس التركي، فإن حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل في الأمم المتحدة سيكون خطوة فعالة لوقف إطلاق النار".صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الفائت، بأنه من الضروري فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بهدف زيادة الضغط عليها.وشدد الرئيس التركي على أن "إسرائيل تحاول نشر الصراع في جميع أنحاء المنطقة وأن هدفها سلب أراضي الفلسطينيين"، مشددا خلال لقائه مع أبو الغيط على ضرورة فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بهدف زيادة الضغط عليها.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241018/هل-أصبح-إعلان-بكين-بلا-معنى-بعد-اغتيال-السنوار؟-الصين-ترد-1093926342.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092464750_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_58bba18ae7e951d838b42dd5572bb6ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أردوغان يدعو الأمم المتحدة إلى فرض حظر الأسلحة على إسرائيل
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المفاوضات مع وزراء خارجية اجتماع، المنصة الإقليمية "3+3" للتعاون في جنوب القوقاز بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى فرض حظر من قبل الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف مكتب الرئيس التركي: "قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل ملتزمة بالاستفزازات من أجل نشر الصراعات في المنطقة، وأن كل يوم دون وقف لإطلاق النار يجعل الحرب الإقليمية أقرب.
ووفقا للرئيس التركي، فإن حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل في الأمم المتحدة سيكون خطوة فعالة لوقف إطلاق النار".
وانعقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وأذربيجان وأرمينيا وإيران في إسطنبول، اليوم الجمعة، في إطار المنصة الإقليمية "3 + 3" لتطوير التعاون في منطقة القوقاز، ولم يشارك ممثل جورجيا في الجلسة.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الفائت، بأنه من الضروري فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بهدف زيادة الضغط عليها.
وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء الأربعاء، بأن تصريحات أردوغان جاءت خلال استقباله للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة.
وشدد الرئيس التركي على أن "إسرائيل تحاول نشر الصراع في جميع أنحاء المنطقة وأن هدفها سلب أراضي الفلسطينيين"، مشددا خلال لقائه مع أبو الغيط على ضرورة فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بهدف زيادة الضغط عليها.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.