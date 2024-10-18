https://sarabic.ae/20241018/إيران-تعلق-على-الظهور-الأخير-ليحيى-السنوار-قبيل-اغتياله-1093923488.html

إيران تعلق على "الظهور الأخير" ليحيى السنوار قبيل اغتياله

إيران تعلق على "الظهور الأخير" ليحيى السنوار قبيل اغتياله

سبوتنيك عربي

علق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي، ويرصد اللحظات الأخيرة في حياة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية،... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T15:27+0000

2024-10-18T15:27+0000

2024-10-18T15:27+0000

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وكتب عراقجي، عبر منصة "إكس"، أن "يحيى السنوار لم يكن خائفا من الموت، بل كان يبحث عن الشهادة في غزة، لقد قاتل بشجاعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في ساحة المعركة".وتابع: "إن مصير السنوار - الذي صوره المشهد الأخير بشكل جميل - لن يثني أحدا عن مواصلة المعركة، بل سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين في المنطقة، فلسطينيين وغير فلسطينيين".وأضاف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "نحن، وعدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين حول العالم، نحيي كفاح السنوار المتفاني من أجل حرية الشعب الفلسطيني، الشهداء أحياء إلى الأبد، واليوم أصبحت قضية تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر حياة من أي وقت مضى".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، نشر أمس الخميس، مقطع فيديو للحظات الأخيرة قبل مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، حيث ظهر ملثما وهو يجلس على أريكة ويحاول إسقاط طائرة بدون طيار صغيرة كانت تصور المكان.وقد أصيب السنوار بجروح خطيرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد به، بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.وحسب الفيديو الذي التقطته الطائرة الدرون، فقد كان السنوار يحاول إسقاط هذه الطائرة وضربها بواسطة عصا.وظهر السنوار وهو يجلس على أريكة ويده تنزف بغزارة ومصابة بجروح خطيرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.

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حركة حماس, طوفان الأقصى, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن