https://sarabic.ae/20241018/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تسلل-مسلحين-بالزي-العسكري-من-الأردن-ويؤكد-مقتل-اثنين-منهم-1093899998.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلل مسلحين بالزي العسكري من الأردن ويؤكد مقتل اثنين منهم
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلل مسلحين بالزي العسكري من الأردن ويؤكد مقتل اثنين منهم
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته رصدت عددًا من المسلحين الذين عبروا من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية، جنوبي البحر الميت. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T08:49+0000
2024-10-18T08:49+0000
2024-10-18T08:55+0000
إسرائيل
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن جنديين إسرائيليين تعرضا لهجوم إطلاق نار قرب البحر الميت، مشيرة إلى أن حالتهما متوسطة.بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته "رصدت عددا من المخربين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوبي البحر الميت".وأضاف البيان "لقد هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها".وأوضح أن القوات الإسرائيلية تقوم بتمشيط المنطقة، وأنه ستنشر تفاصيل إضافية في وقت لاحق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلل مسلحين بالزي العسكري من الأردن ويؤكد مقتل اثنين منهم
08:49 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 08:55 GMT 18.10.2024)
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته رصدت عددًا من المسلحين الذين عبروا من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية، جنوبي البحر الميت.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن جنديين إسرائيليين تعرضا لهجوم إطلاق نار قرب البحر الميت، مشيرة إلى أن حالتهما متوسطة.
بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته "رصدت عددا من المخربين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوبي البحر الميت".
وأضاف البيان "لقد هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها".
وأوضح أن القوات الإسرائيلية تقوم بتمشيط المنطقة، وأنه ستنشر تفاصيل إضافية في وقت لاحق.