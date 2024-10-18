https://sarabic.ae/20241018/السعودية-تمنح-إنتر-ميلان-رخصة-لإطلاق-أكاديمية-وتوسيع-أنشطته-في-المملكة-1093895604.html
السعودية تمنح إنتر ميلان رخصة لإطلاق أكاديمية وتوسيع أنشطته في المملكة
السعودية تمنح إنتر ميلان رخصة لإطلاق أكاديمية وتوسيع أنشطته في المملكة
سبوتنيك عربي
منحت وزارة الاستثمار السعودية نادي إنتر ميلان الإيطالي رخصة استثمارية لمزاولة أنشطته في المملكة، بهدف صناعة جيل جديد من المواهب الرياضية. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T07:18+0000
2024-10-18T07:18+0000
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وذكر إنترميلان في بيان أمس الخميس، أنه بموجب هذه الرخصة، أطلق النادي الإيطالي أول أكاديمية له في مدينة جدة، فيما سيتم افتتاح مقر إقليمي للنادي في العاصمة الرياض بالشراكة مع إحدى الشركات الرياضية المتخصصة.وتهدف الأكاديمية إلى اكتشاف وتطوير المواهب الشابة في السعودية، وصقل مهاراتهم ليصبحوا قادة وأبطالًا في عالم كرة القدم، مع دعم الأندية المحلية بنجوم واعدة، وتطوير القدرات الرياضية داخل وخارج الملعب.وأشارت إدارة إنتر ميلان إلى أن هذه الخطوة ستعزز وجود النادي في السوقين العربي والسعودي، خصوصاً بعد اكتشاف النادي للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها في المنطقة.ووفقا للبيان، فقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد الحماس الجماهيري للفريق، بفضل مشاركته وانتصاراته في كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم في السعودية.بدوره، عبّر أليساندرو أنتونيلو، الرئيس التنفيذي للنادي، عن التزام إنتر ميلان بدعم تطوير القطاع الرياضي في المملكة وتعزيز الشراكات مع الشركات المحلية ضمن شبكته العالمية.من جانبه، أعرب خافيير زانيتي، أسطورة الأرجنتين ونائب رئيس النادي، عن سعادته قائلاً: "لقد أذهلنا الشغف الذي أبداه الشباب السعودي تجاه نادينا، ونتطلع إلى تعزيز مشاركتهم معنا، حيث يُعتبر تطوير اللاعبين الشباب جوهر ما نقوم به".
https://sarabic.ae/20221017/نادي-إنتر-ميلان-الإيطالي-يبحث-عن-مشتر-مع-تزايد-الضغوط-المالية-1069148188.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, إيطاليا, السعودية, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, إيطاليا, السعودية, منوعات, الأخبار
السعودية تمنح إنتر ميلان رخصة لإطلاق أكاديمية وتوسيع أنشطته في المملكة
منحت وزارة الاستثمار السعودية نادي إنتر ميلان الإيطالي رخصة استثمارية لمزاولة أنشطته في المملكة، بهدف صناعة جيل جديد من المواهب الرياضية.
وذكر
إنترميلان في بيان أمس الخميس، أنه بموجب هذه الرخصة، أطلق النادي الإيطالي أول أكاديمية له في مدينة جدة، فيما سيتم افتتاح مقر إقليمي للنادي في العاصمة الرياض بالشراكة مع إحدى الشركات الرياضية المتخصصة.
وتهدف الأكاديمية إلى اكتشاف وتطوير المواهب الشابة في السعودية، وصقل مهاراتهم ليصبحوا قادة وأبطالًا في عالم كرة القدم، مع دعم الأندية المحلية بنجوم واعدة، وتطوير القدرات الرياضية داخل وخارج الملعب.
وأشارت إدارة إنتر ميلان إلى أن هذه الخطوة ستعزز وجود النادي في السوقين العربي والسعودي، خصوصاً بعد اكتشاف النادي للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها في المنطقة.
17 أكتوبر 2022, 16:38 GMT
ووفقا للبيان، فقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد الحماس الجماهيري للفريق، بفضل مشاركته وانتصاراته في كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم في السعودية.
بدوره، عبّر أليساندرو أنتونيلو، الرئيس التنفيذي للنادي، عن التزام إنتر ميلان
بدعم تطوير القطاع الرياضي في المملكة وتعزيز الشراكات مع الشركات المحلية ضمن شبكته العالمية.
من جانبه، أعرب خافيير زانيتي، أسطورة الأرجنتين ونائب رئيس النادي، عن سعادته قائلاً: "لقد أذهلنا الشغف الذي أبداه الشباب السعودي تجاه نادينا، ونتطلع إلى تعزيز مشاركتهم معنا، حيث يُعتبر تطوير اللاعبين الشباب جوهر ما نقوم به".