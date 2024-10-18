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حماس: ندعو إلى أداء صلاة الغائب على روح السنوار في كل المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم
حماس: ندعو إلى أداء صلاة الغائب على روح السنوار في كل المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم
سبوتنيك عربي
بعدما أعلنت حركة "حماس" رسميا وفاة زعميها يحيى السنوار، دعت إلى أداء صلاة الغائب على روحه في كل المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الحركة في بيان لها "ننعى الشهيد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وندعو لتعزيز وحدتنا الوطنية في إطار الممثل الشرعي والوحيد منظمة التحرير، حتى نكون صفا واحدا لإفشال المخطط الإسرائيلي".وأضافت الحركة أن "سياسة القتل والإرهاب التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدي في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه المشروعة".يذكر أنه أعلن خليل الحية، القيادي بحركة حماس، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة. وقال الحية في كلمة تليفزيونية له الجمعة: بكل معاني الكبرياء تنعي حركة حماس، القائد يحيى السنوار".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

حماس: ندعو إلى أداء صلاة الغائب على روح السنوار في كل المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم

20:55 GMT 18.10.2024
© AP Photo / Adel Hanaرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينة، يحيى السنوار
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينة، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
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بعدما أعلنت حركة "حماس" رسميا وفاة زعميها يحيى السنوار، دعت إلى أداء صلاة الغائب على روحه في كل المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم.
وقالت الحركة في بيان لها "ننعى الشهيد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وندعو لتعزيز وحدتنا الوطنية في إطار الممثل الشرعي والوحيد منظمة التحرير، حتى نكون صفا واحدا لإفشال المخطط الإسرائيلي".
وأضافت الحركة أن "سياسة القتل والإرهاب التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدي في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه المشروعة".
يذكر أنه أعلن خليل الحية، القيادي بحركة حماس، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة.
وقال الحية في كلمة تليفزيونية له الجمعة: بكل معاني الكبرياء تنعي حركة حماس، القائد يحيى السنوار".
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