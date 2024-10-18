خبير لـ"سبوتنيك": "بريكس" مهمة جدا بالنسبة للدول التي تريد التخلص من الهيمنة الاميركية

عربي
روسيا تستعيد 95 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف بوساطة إماراتية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241018/خبير-لـسبوتنيك-بريكس-مهمة-جدا-بالنسبة-للدول-التي-تريد-التخلص-من-الهيمنة-الاميركية--1093928637.html
خبير لـ"سبوتنيك": "بريكس" مهمة جدا بالنسبة للدول التي تريد التخلص من الهيمنة الاميركية
خبير لـ"سبوتنيك": "بريكس" مهمة جدا بالنسبة للدول التي تريد التخلص من الهيمنة الاميركية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود كوثراني، أنّ "مجموعة دول "بريكس" مهمة جدًّا للدول التي تسعى للتخلص من الهيمنة الأمريكية"، موضحًا أنّ "العديد من... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T18:19+0000
2024-10-18T18:19+0000
قمة بريكس 2024
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103413/33/1034133399_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_5e4be1704f0e0c4ac71169f94af84d39.jpg
وأشار كوثراني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى "التزايد الملحوظ في تهافت الدول على الانضمام إلى "بريكس"، مما يعكس الدور المتنامي لهذه المنظمة في مواجهة هيمنة أمريكا وحلفائها على الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك، لفت الانتباه إلى بطء حركة التكتل مقارنة بالتغيرات العالمية"، مؤكدًا على "أهمية تسريع هذه العملية، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع العملة الموحدة وسلاسل التوريد".اختتم كوثراني بالتأكيد على أنّ "العالم يشهد تحولات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتحدة أشغلت روسيا في حرب استنزاف وأيضًا أشغلت الشرق الأوسط بحرب مع إسرائيل، والديناميكيات تعزز أهمية مجموعة بريكس كقوة جديدة في الساحة الدولية".
https://sarabic.ae/20241018/باحث-في-الاقتصاد-السياسي-لـسبوتنيك-العالم-بحاجة-إلى-مجموعة-بريكس-وفق-رؤية-الرئيس-بوتين--1093927964.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103413/33/1034133399_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_a837770bbab902d44e3b1c594d1b0fff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة بريكس 2024, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
قمة بريكس 2024, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

خبير لـ"سبوتنيك": "بريكس" مهمة جدا بالنسبة للدول التي تريد التخلص من الهيمنة الاميركية

18:19 GMT 18.10.2024
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصوررؤوساء دول مجموعة "بريكس"
رؤوساء دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
رأى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود كوثراني، أنّ "مجموعة دول "بريكس" مهمة جدًّا للدول التي تسعى للتخلص من الهيمنة الأمريكية"، موضحًا أنّ "العديد من الدول، بما في ذلك إيران، بحاجة إلى خطوط اقتصادية جديدة، حيث تعتبر البريكس واحدة من هذه الخيارات المتاحة".
وأشار كوثراني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى "التزايد الملحوظ في تهافت الدول على الانضمام إلى "بريكس"، مما يعكس الدور المتنامي لهذه المنظمة في مواجهة هيمنة أمريكا وحلفائها على الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك، لفت الانتباه إلى بطء حركة التكتل مقارنة بالتغيرات العالمية"، مؤكدًا على "أهمية تسريع هذه العملية، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع العملة الموحدة وسلاسل التوريد".

وشدّد كوثراني على أنّ "عملة الدولار بدأت تتراجع نسبيًا مع بدء الدول في التعامل بالعملات المحلية، مما يسهل التبادل التجاري للدول التي تواجه عقوبات، مثل إيران"، معتبرًا أنّ "بريكس تمثل البديل الاقتصادي الأكثر استقرارًا المتاح حاليًا".

الرئيس الروسي فلاديمير في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
باحث في الاقتصاد السياسي لـ"سبوتنيك": العالم بحاجة إلى مجموعة "بريكس" وفق رؤية الرئيس بوتين
18:05 GMT

وأكّد على "ضرورة أن تعمل روسيا والصين بسرعة لحسم الملفات المتعلقة بالعملة الموحدة" لافتًا إلى أنّ "هناك ترقبًا كبيرًا لهذا التطور. واعتبر أنّ "الانضمام إلى بريكس يعد قيمة مضافة للدول الأعضاء، حيث يلجأ العديد منها إلى هذه المجموعة كملاذ أفضل من الهيمنة الأمريكية".

اختتم كوثراني بالتأكيد على أنّ "العالم يشهد تحولات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتحدة أشغلت روسيا في حرب استنزاف وأيضًا أشغلت الشرق الأوسط بحرب مع إسرائيل، والديناميكيات تعزز أهمية مجموعة بريكس كقوة جديدة في الساحة الدولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:45 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوار12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала