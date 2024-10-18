https://sarabic.ae/20241018/خبير-لـسبوتنيك-بريكس-مهمة-جدا-بالنسبة-للدول-التي-تريد-التخلص-من-الهيمنة-الاميركية--1093928637.html
خبير لـ"سبوتنيك": "بريكس" مهمة جدا بالنسبة للدول التي تريد التخلص من الهيمنة الاميركية
خبير لـ"سبوتنيك": "بريكس" مهمة جدا بالنسبة للدول التي تريد التخلص من الهيمنة الاميركية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود كوثراني، أنّ "مجموعة دول "بريكس" مهمة جدًّا للدول التي تسعى للتخلص من الهيمنة الأمريكية"، موضحًا أنّ "العديد من... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T18:19+0000
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وأشار كوثراني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى "التزايد الملحوظ في تهافت الدول على الانضمام إلى "بريكس"، مما يعكس الدور المتنامي لهذه المنظمة في مواجهة هيمنة أمريكا وحلفائها على الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك، لفت الانتباه إلى بطء حركة التكتل مقارنة بالتغيرات العالمية"، مؤكدًا على "أهمية تسريع هذه العملية، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع العملة الموحدة وسلاسل التوريد".اختتم كوثراني بالتأكيد على أنّ "العالم يشهد تحولات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتحدة أشغلت روسيا في حرب استنزاف وأيضًا أشغلت الشرق الأوسط بحرب مع إسرائيل، والديناميكيات تعزز أهمية مجموعة بريكس كقوة جديدة في الساحة الدولية".
https://sarabic.ae/20241018/باحث-في-الاقتصاد-السياسي-لـسبوتنيك-العالم-بحاجة-إلى-مجموعة-بريكس-وفق-رؤية-الرئيس-بوتين--1093927964.html
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قمة بريكس 2024, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
قمة بريكس 2024, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
خبير لـ"سبوتنيك": "بريكس" مهمة جدا بالنسبة للدول التي تريد التخلص من الهيمنة الاميركية
حصري
رأى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود كوثراني، أنّ "مجموعة دول "بريكس" مهمة جدًّا للدول التي تسعى للتخلص من الهيمنة الأمريكية"، موضحًا أنّ "العديد من الدول، بما في ذلك إيران، بحاجة إلى خطوط اقتصادية جديدة، حيث تعتبر البريكس واحدة من هذه الخيارات المتاحة".
وأشار كوثراني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى "التزايد الملحوظ في تهافت الدول على الانضمام إلى "بريكس"، مما يعكس الدور المتنامي لهذه المنظمة في مواجهة هيمنة أمريكا وحلفائها على الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك، لفت الانتباه إلى بطء حركة التكتل مقارنة بالتغيرات العالمية"، مؤكدًا على "أهمية تسريع هذه العملية، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع العملة الموحدة وسلاسل التوريد".
وشدّد كوثراني على أنّ "عملة الدولار بدأت تتراجع نسبيًا مع بدء الدول في التعامل بالعملات المحلية، مما يسهل التبادل التجاري للدول التي تواجه عقوبات، مثل إيران"، معتبرًا أنّ "بريكس تمثل البديل الاقتصادي الأكثر استقرارًا المتاح حاليًا".
وأكّد على "ضرورة أن تعمل روسيا والصين بسرعة لحسم الملفات المتعلقة بالعملة الموحدة" لافتًا إلى أنّ "هناك ترقبًا كبيرًا لهذا التطور. واعتبر أنّ "الانضمام إلى بريكس يعد قيمة مضافة للدول الأعضاء، حيث يلجأ العديد منها إلى هذه المجموعة كملاذ أفضل من الهيمنة الأمريكية".
اختتم كوثراني بالتأكيد على أنّ "العالم يشهد تحولات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتحدة أشغلت روسيا في حرب استنزاف وأيضًا أشغلت الشرق الأوسط بحرب مع إسرائيل، والديناميكيات تعزز أهمية مجموعة بريكس كقوة جديدة في الساحة الدولية".