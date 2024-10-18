https://sarabic.ae/20241018/من-هم-الضيوف-رفيعو-المستوى-المتوقع-حضورهم-في-قمة-بريكس-1093897113.html
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
سبوتنيك عربي
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
2024-10-18T08:03+0000
2024-10-18T08:03+0000
2024-10-18T08:03+0000
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قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
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يذكر أن زعماء 24 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية، التي ستكرس لتعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، التي ستنطلق في 22 وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.بدأ هذا العام بانضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة. فبالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم المجموعة الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.ولم تنضم السعودية رسميًا إلى مجموعة "بريكس"، لكنها شاركت في اجتماعات المجموعة.قد يعجبك أيضا - نطاق مجموعة "بريكس" وقوتها النقدية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
ستكون قمة "بريكس" في قازان الروسية هي الأولى بالنسبة للأعضاء الجدد في المجموعة. يبين الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" قادة دول الذين سيحضرون قمة "بريكس 2024" في قازان.
يذكر أن زعماء 24 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية، التي ستكرس لتعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، التي ستنطلق في 22 وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
بدأ هذا العام بانضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة. فبالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم المجموعة الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.
ولم تنضم السعودية رسميًا إلى مجموعة "بريكس"
، لكنها شاركت في اجتماعات المجموعة.