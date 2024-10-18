من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟

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بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
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13:00 GMT
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https://sarabic.ae/20241018/من-هم-الضيوف-رفيعو-المستوى-المتوقع-حضورهم-في-قمة-بريكس-1093897113.html
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
سبوتنيك عربي
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
2024-10-18T08:03+0000
2024-10-18T08:03+0000
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اقتصاد
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
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يذكر أن زعماء 24 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية، التي ستكرس لتعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، التي ستنطلق في 22 وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.بدأ هذا العام بانضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة. فبالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم المجموعة الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.ولم تنضم السعودية رسميًا إلى مجموعة "بريكس"، لكنها شاركت في اجتماعات المجموعة.قد يعجبك أيضا - نطاق مجموعة "بريكس" وقوتها النقدية
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من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟

من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة "بريكس"؟

08:03 GMT 18.10.2024
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ستكون قمة "بريكس" في قازان الروسية هي الأولى بالنسبة للأعضاء الجدد في المجموعة. يبين الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" قادة دول الذين سيحضرون قمة "بريكس 2024" في قازان.
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة بريكس؟ - سبوتنيك عربي
من هم الضيوف رفيعو المستوى المتوقع حضورهم في قمة بريكس؟ - سبوتنيك عربي
يذكر أن زعماء 24 دولة أكدوا مشاركتهم في قمة "بريكس" المقبلة في مدينة قازان الروسية، التي ستكرس لتعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، التي ستنطلق في 22 وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
بدأ هذا العام بانضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة. فبالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم المجموعة الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.
ولم تنضم السعودية رسميًا إلى مجموعة "بريكس"، لكنها شاركت في اجتماعات المجموعة.
قد يعجبك أيضا - نطاق مجموعة "بريكس" وقوتها النقدية
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