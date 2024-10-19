https://sarabic.ae/20241019/اعتراف-خطير-أسير-أوكراني-يكشف-عما-فعلته-قوات-كييف-قرب-محطة-تشرنوبيل-النووية-1093935711.html

اعتراف خطير.. أسير أوكراني يكشف عما فعلته قوات كييف قرب محطة "تشرنوبيل" النووية

اعتراف خطير.. أسير أوكراني يكشف عما فعلته قوات كييف قرب محطة "تشرنوبيل" النووية

سبوتنيك عربي

صرح فيتالي أوزيموف، جندي في اللواء 49 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم أسره في مقاطعة كورسك الروسية، أن قوات أوكرانية تم حشدها لحفر الخنادق وإنشاء... 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T06:49+0000

2024-10-19T06:49+0000

2024-10-19T06:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال أوزيموف لوكالة "سبوتنيك": "تم تعييني في سرية التركيب، وتم إرسالي إلى مقاطعة كييف لعمل تحصينات خرسانية ...هذا بالمعنى التقريبي. كان هناك الكثير من أعمال البناء في تشيرنوبيل، لدرجة أن أحد المواقع هناك أعلى من معيار الإشعاع بـ12 مرة".وأضاف أنه نتيجة لذلك، عمل الجنود الأوكرانيون في منطقة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية لمدة ساعة ونصف يوميا، لمدة 3 أشهر.ووفقًا لأوزيموف، سلّمه ضباط الجيش الأوكراني استدعاءً عندما ذهب إلى أحد المتاجر.أسير الحرب فيتالي أوزيموف، من مواليد 11 يناير 1994، استسلم للجيش الروسي في مقاطعة كورسك الروسية.واستمر تسرب مواد خطرة أخرى نتيجة الحريق، الذي استمر قرابة أسبوعين، إذ تعرض الناس في تشيرنوبيل للإشعاع أكثر بـ90 مرة من سكان هيروشيما في اليابان، بعد انفجار القنبلة الذرية.

https://sarabic.ae/20241018/القوات-الروسية-تصد-هجومين-أوكرانيين-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك--1093908055.html

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