https://sarabic.ae/20241019/المستشار-الألماني-يتحرك-من-أجل-إيجاد-فرص-لوقف-الصراع-المسلح-في-أوكراني-1093950146.html
المستشار الألماني يتحرك من أجل إيجاد فرص لوقف الصراع المسلح في أوكراني
المستشار الألماني يتحرك من أجل إيجاد فرص لوقف الصراع المسلح في أوكراني
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أنه يجري حاليا استكشاف الفرص لوقف الصراع المسلح في أوكرانيا. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T15:06+0000
2024-10-19T15:06+0000
2024-10-19T15:06+0000
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وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نحن ندعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. هذا البلد يمكن أن يعتمد علينا للقيام بذلك. وفي الوقت نفسه، نحاول استكشاف إمكانيات كيفية ضمان انتهاء هذه الحرب".ويصف مصدر الصحيفة هذه الخطة بأنها "نوع من مينسك-3"، بما في ذلك "فرضية التنازل عن أجزاء من الأراضي الأوكرانية لموسكو".
https://sarabic.ae/20241019/وزير-الخارجية-الفرنسي-يكشف-عن-موعد-تسليم-مقاتلات-ميراج-2000-لكييف-1093947822.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
المستشار الألماني يتحرك من أجل إيجاد فرص لوقف الصراع المسلح في أوكراني
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أنه يجري حاليا استكشاف الفرص لوقف الصراع المسلح في أوكرانيا.
وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نحن ندعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. هذا البلد يمكن أن يعتمد علينا للقيام بذلك. وفي الوقت نفسه، نحاول استكشاف إمكانيات كيفية ضمان انتهاء هذه الحرب".
وفي وقت سابق، أصبح معروفاً أن شولتس يعد خطة للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، أو هكذا زعمت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية نقلاً عن مصدر برلماني في ألمانيا.
وبحسب ما ورد، يعمل شولس على خطة سلام مع اثنين من ممثلي حزبه الديمقراطي الاشتراكي، رالف ستيجنر ورولف موتزينيتش، المفاوضين الأوكرانيين في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
ويصف مصدر الصحيفة هذه الخطة بأنها "نوع من مينسك-3"، بما في ذلك "فرضية التنازل عن أجزاء من الأراضي الأوكرانية لموسكو".