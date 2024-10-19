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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241019/المستشار-الألماني-يتحرك-من-أجل-إيجاد-فرص-لوقف-الصراع-المسلح-في-أوكراني-1093950146.html
المستشار الألماني يتحرك من أجل إيجاد فرص لوقف الصراع المسلح في أوكراني
المستشار الألماني يتحرك من أجل إيجاد فرص لوقف الصراع المسلح في أوكراني
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أنه يجري حاليا استكشاف الفرص لوقف الصراع المسلح في أوكرانيا. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نحن ندعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. هذا البلد يمكن أن يعتمد علينا للقيام بذلك. وفي الوقت نفسه، نحاول استكشاف إمكانيات كيفية ضمان انتهاء هذه الحرب".ويصف مصدر الصحيفة هذه الخطة بأنها "نوع من مينسك-3"، بما في ذلك "فرضية التنازل عن أجزاء من الأراضي الأوكرانية لموسكو".
https://sarabic.ae/20241019/وزير-الخارجية-الفرنسي-يكشف-عن-موعد-تسليم-مقاتلات-ميراج-2000-لكييف-1093947822.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

المستشار الألماني يتحرك من أجل إيجاد فرص لوقف الصراع المسلح في أوكراني

15:06 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني أولاف شولتز
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أنه يجري حاليا استكشاف الفرص لوقف الصراع المسلح في أوكرانيا.
وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نحن ندعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. هذا البلد يمكن أن يعتمد علينا للقيام بذلك. وفي الوقت نفسه، نحاول استكشاف إمكانيات كيفية ضمان انتهاء هذه الحرب".

وفي وقت سابق، أصبح معروفاً أن شولتس يعد خطة للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، أو هكذا زعمت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية نقلاً عن مصدر برلماني في ألمانيا.

مقاتلة ميراج فرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
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وبحسب ما ورد، يعمل شولس على خطة سلام مع اثنين من ممثلي حزبه الديمقراطي الاشتراكي، رالف ستيجنر ورولف موتزينيتش، المفاوضين الأوكرانيين في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

ويصف مصدر الصحيفة هذه الخطة بأنها "نوع من مينسك-3"، بما في ذلك "فرضية التنازل عن أجزاء من الأراضي الأوكرانية لموسكو".
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