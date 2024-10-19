https://sarabic.ae/20241019/بركان-في-المكسيك-يبتلع-قمرا-مر-من-فوقهفيديو--1093951635.html
بركان في المكسيك يبتلع قمرا مر من فوقه...فيديو
بركان في المكسيك يبتلع قمرا مر من فوقه...فيديو
سبوتنيك عربي
التقط المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك لقطات مذهلة للقمر أثناء مروره فوق بركان "بوبكاتيبيتل" وسط البلاد. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T16:19+0000
2024-10-19T16:19+0000
2024-10-19T16:19+0000
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وتبين المشاهد لحظة مرور القمر فوق البركان في مشهد نادر وكأنه يدخل الفوهة إلى داخل الجبل البركاني.ويقع بركان "بوبكاتيبيتل" في وسط المكسيك. يقال أن بوبوكاتيبتل عمره 720000 سنة. وهو نشط في كثير من الأحيان وتم تسجيل أول اندلاع له في عام 1991. وارتفاع البركان هو 5426 مترا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
بركان في المكسيك يبتلع قمرا مر من فوقه...فيديو
التقط المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك لقطات مذهلة للقمر أثناء مروره فوق بركان "بوبكاتيبيتل" وسط البلاد.
وتبين المشاهد لحظة مرور القمر فوق البركان في مشهد نادر وكأنه يدخل الفوهة إلى داخل الجبل البركاني.
ويقع بركان "بوبكاتيبيتل" في وسط المكسيك. يقال أن بوبوكاتيبتل عمره 720000 سنة. وهو نشط في كثير من الأحيان وتم تسجيل أول اندلاع له في عام 1991. وارتفاع البركان هو 5426 مترا.