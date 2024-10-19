https://sarabic.ae/20241019/تشمل-الفضاء-والذكاء-الاصطناعي-أبرز-5-اختراعات-لإيلون-ماسك-1093937134.html
تشمل الفضاء والذكاء الاصطناعي.. أبرز 5 اختراعات لإيلون ماسك
تشمل الفضاء والذكاء الاصطناعي.. أبرز 5 اختراعات لإيلون ماسك
سبوتنيك عربي
شارك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في تأسيس وقيادة العديد من الشركات الكبرى في مجال الفضاء والنقل والذكاء الاصطناعي والتمويل. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T07:38+0000
2024-10-19T07:38+0000
2024-10-19T07:38+0000
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وكانت شركتا "سبيس إكس" و"تسلا"، أكبرها وأشهرها، بفضل الإنجازات التي حققتها الشركتان وأبرزها صواريخ الفضاء والسيارات الكهربائية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
تشمل الفضاء والذكاء الاصطناعي.. أبرز 5 اختراعات لإيلون ماسك
شارك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في تأسيس وقيادة العديد من الشركات الكبرى في مجال الفضاء والنقل والذكاء الاصطناعي والتمويل.
وكانت شركتا "سبيس إكس" و"تسلا"، أكبرها وأشهرها، بفضل الإنجازات التي حققتها الشركتان وأبرزها صواريخ الفضاء والسيارات الكهربائية.