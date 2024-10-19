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دولة خليجية تعلن ترحيل 12 ألف وافد في أسبوع واحد
دولة خليجية تعلن ترحيل 12 ألف وافد في أسبوع واحد
سبوتنيك عربي
قررت إحدى الدول الخليجية، ترحيل أكثر من 12 ألف وافد من أراضيها، خلال أسبوع، نتيجة مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T19:33+0000
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وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، اليوم السبت، عن ضبط 21971 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل المملكة، خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذين انقسموا إلى 13186 مخالف لنظام الإقامة، و5427 مخالف لنظام أمن الحدود، و3358 مخالف لنظام العمل. فيما أشار البيان، إلى أنه بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 1421 شخصا، 34% منهم يحملون الجنسية اليمنية، و64% يحملون الجنسية الإثيوبية، و02% جنسيات أخرى.وبيّنت الأجهزة الأمنية السعودية، أنه تم ضبط 53 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 18متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، 15775 وافدا مخالفا، منهم 13885 رجلا، و1890 امرأة، بحسب بيان وزارة الداخلية السعودية.وأضاف البيان، أن السلطات في المملكة العربية السعودية، احالت 8370 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية، للحصول على وثائق سفر، و2054 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12355 مخالف.
https://sarabic.ae/20240830/78-شخصا-الكويت-تعلن-أكبر-عملية-يومية-لسحب-الجنسية-1092232591.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

دولة خليجية تعلن ترحيل 12 ألف وافد في أسبوع واحد

19:33 GMT 19.10.2024
© Photo / Unsplash/ niu niuأصفاد
أصفاد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© Photo / Unsplash/ niu niu
تابعنا عبر
قررت إحدى الدول الخليجية، ترحيل أكثر من 12 ألف وافد من أراضيها، خلال أسبوع، نتيجة مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، اليوم السبت، عن ضبط 21971 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل المملكة، خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذين انقسموا إلى 13186 مخالف لنظام الإقامة، و5427 مخالف لنظام أمن الحدود، و3358 مخالف لنظام العمل.
فيما أشار البيان، إلى أنه بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 1421 شخصا، 34% منهم يحملون الجنسية اليمنية، و64% يحملون الجنسية الإثيوبية، و02% جنسيات أخرى.
وبيّنت الأجهزة الأمنية السعودية، أنه تم ضبط 53 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 18متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
78 شخصا... الكويت تعلن أكبر عملية يومية لسحب الجنسية
30 أغسطس, 11:40 GMT
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، 15775 وافدا مخالفا، منهم 13885 رجلا، و1890 امرأة، بحسب بيان وزارة الداخلية السعودية.
وأضاف البيان، أن السلطات في المملكة العربية السعودية، احالت 8370 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية، للحصول على وثائق سفر، و2054 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12355 مخالف.
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