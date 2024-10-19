دولة عربية تلغي رخصة قناة "إم بي سي" بسبب وصف "حماس" بالإرهابية
© AP Photo / Kamran Jebreiliمبنى شبكة قنوات "إم بي سي" في مدينة دبي للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
مبنى شبكة قنوات "إم بي سي" في مدينة دبي للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / Kamran Jebreili
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قررت دولة عربية، اليوم السبت، اتخاد قرارا بإلغاء ترخيص قناة "إم بي سي" السعودية، بسبب تقرير لها وصفت فيه قادة حركة "حماس" الفلسطينية بـ"الإرهابيين".
وأعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، إلغاء رخصة عمل قناة "إم بي سي" في البلاد.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، تلقته أنه "انطلاقا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابعت: "نوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا الى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".
تحطيم مبنى قناة mbc العراق بعد التقرير الأخير والمسيء الذي عرضتهُ القناة عن قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس .#بقايا_خيبر pic.twitter.com/uFIlsTdwdn— Lahlou Anas 🇲🇦 🇵🇸 🇱🇧 (@lahlouanas_M) October 19, 2024
وسم #قاطعوا_MBC يتصدّر الوسوم في منصّة إكس بعد “تقرير” بثّته #mbc، الجُمُعة، عنوانه: “ألفيّة الخلاص من الإرهابيين”، ووصمت فيه قادة حمـاس الشهداء بالإرهاب، زاعمةً أنّ العالم تخلّص منهم، في إشادةٍ واضحةٍ بالإرهاب الصهيوني وحرب الإبادة في #غزة. وقد اختفى حساب موظف القناة الذي ألقى… pic.twitter.com/EvvaOPt4dp— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) October 19, 2024
يأتي ذلك، بعد قيام متظاهرين في العاصمة العراقية بغداد، بتحطيم مبنى قناة "mbc العراق"، بعد تقرير أخير لها عرضته عن قادة حركة "حماس" الفلسطينية، والتي وصفت فيه كل من إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وصالح العاروري، بـ"الإرهابيين".