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https://sarabic.ae/20241019/دولة-عربية-تلغي-رخصة-قناة-إم-بي-سي-بسبب-وصف-حماس-بالإرهابية-1093953412.html
دولة عربية تلغي رخصة قناة "إم بي سي" بسبب وصف "حماس" بالإرهابية
دولة عربية تلغي رخصة قناة "إم بي سي" بسبب وصف "حماس" بالإرهابية
سبوتنيك عربي
قررت دولة عربية، اليوم السبت، اتخاد قرارا بإلغاء ترخيص قناة "إم بي سي" السعودية، بسبب تقرير لها وصفت فيه قادة حركة "حماس" الفلسطينية بـ"الإرهابيين". 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T18:13+0000
2024-10-19T18:13+0000
مجتمع
العراق
أخبار العراق اليوم
حركة حماس
السعودية
العالم العربي
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وأعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، إلغاء رخصة عمل قناة "إم بي سي" في البلاد.وأوضحت الهيئة في بيان لها، تلقته أنه "انطلاقا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابعت: "نوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا الى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".يأتي ذلك، بعد قيام متظاهرين في العاصمة العراقية بغداد، بتحطيم مبنى قناة "mbc العراق"، بعد تقرير أخير لها عرضته عن قادة حركة "حماس" الفلسطينية، والتي وصفت فيه كل من إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وصالح العاروري، بـ"الإرهابيين".
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العراق, أخبار العراق اليوم, حركة حماس, السعودية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, حركة حماس, السعودية, العالم العربي

دولة عربية تلغي رخصة قناة "إم بي سي" بسبب وصف "حماس" بالإرهابية

18:13 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliمبنى شبكة قنوات "إم بي سي" في مدينة دبي للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
مبنى شبكة قنوات إم بي سي في مدينة دبي للإعلام، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
مبنى شبكة قنوات "إم بي سي" في مدينة دبي للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
قررت دولة عربية، اليوم السبت، اتخاد قرارا بإلغاء ترخيص قناة "إم بي سي" السعودية، بسبب تقرير لها وصفت فيه قادة حركة "حماس" الفلسطينية بـ"الإرهابيين".
وأعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، إلغاء رخصة عمل قناة "إم بي سي" في البلاد.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، تلقته أنه "انطلاقا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابعت: "نوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا الى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".
يأتي ذلك، بعد قيام متظاهرين في العاصمة العراقية بغداد، بتحطيم مبنى قناة "mbc العراق"، بعد تقرير أخير لها عرضته عن قادة حركة "حماس" الفلسطينية، والتي وصفت فيه كل من إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وصالح العاروري، بـ"الإرهابيين".
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