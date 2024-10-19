https://sarabic.ae/20241019/يحيى-السنوار-حقائق-وأرقام-لحياة-مهندس-طوفان-الأقصى-1093939235.html
يحيى السنوار... حقائق وأرقام لحياة مهندس "طوفان الأقصى"
يحيى السنوار... حقائق وأرقام لحياة مهندس "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T09:06+0000
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2024-10-19T09:06+0000
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انفوجرافيك, инфографика
يحيى السنوار... حقائق وأرقام لحياة مهندس "طوفان الأقصى"
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.