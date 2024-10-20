https://sarabic.ae/20241020/أسماء-مرشحة-لمواصلة-مسيرة-حماس-بعد-مقتل-يحيى-السنوار-1093966479.html
أسماء مرشحة لمواصلة مسيرة "حماس" بعد مقتل يحيى السنوار
أسماء مرشحة لمواصلة مسيرة "حماس" بعد مقتل يحيى السنوار
سبوتنيك عربي
تشير العديد من التقديرات إلى وجود 6 مرشحين من كبار الشخصيات في حركة "حماس" الفلسطينية، لخلافة يحيى السنوار بعد اغتياله على يد الجيش الإسرائيلي، والذين لديهم... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T12:18+0000
2024-10-20T12:18+0000
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انفوجرافيك, инфографика, حركة حماس, غزة, قطاع غزة
انفوجرافيك, инфографика, حركة حماس, غزة, قطاع غزة
أسماء مرشحة لمواصلة مسيرة "حماس" بعد مقتل يحيى السنوار
تشير العديد من التقديرات إلى وجود 6 مرشحين من كبار الشخصيات في حركة "حماس" الفلسطينية، لخلافة يحيى السنوار بعد اغتياله على يد الجيش الإسرائيلي، والذين لديهم تاريخ طويل من العمليات العسكرية والمناورات السياسية.