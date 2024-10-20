https://sarabic.ae/20241020/الجيش-السوداني-يعلن-مفاجأة-قائد-كبير-ينشق-عن-الدعم-السريع-ويقرر-الانضمام-إلينا-1093967697.html

الجيش السوداني يعلن "مفاجأة": قائد كبير ينشق عن "الدعم السريع" ويقرر الانضمام إلينا

الجيش السوداني يعلن "مفاجأة": قائد كبير ينشق عن "الدعم السريع" ويقرر الانضمام إلينا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، عما أسماه "خطوة شجاعة"، وهي انضمام أحد القادة الكبار في قوات الدعم السريع إلى صفوفه. 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T12:39+0000

2024-10-20T12:39+0000

2024-10-20T12:39+0000

الجيش السوداني

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وقال الجيش السوداني، في بيان له، أن "قائد الدعم بولاية الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، غادر صفوف المتمردين، وقرر القتال جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية، ومعه مجموعة كبيرة من قواته، بعد أن تكشف لهم زيف وباطل دعاوى "الدعم السريع" وأعوانهم، وأنهم مجرد أدوات رخيصة لتمرير أجندة إجرامية دولية وإقليمية لتدمير البلاد أرضا وشعبا ومقدرات".وأضاف الجيش السوداني: "ترحب القوات المسلحة بهذه الخطوة الشجاعة من قبلهم، وتؤكد أن أبوابها ستظل مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة، كما نجدد عفو رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، لأي متمرد ينحاز لجانب الوطن ويبلغ لأقرب قيادة عسكرية بكل مناطق السودان".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن