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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241020/الدفاع-الفرنسية-تعترف-بتزويد-كييف-بـخردة-عسكرية-قديمة-1093965401.html
الدفاع الفرنسية تعترف بتزويد كييف بـ"خردة عسكرية قديمة"
الدفاع الفرنسية تعترف بتزويد كييف بـ"خردة عسكرية قديمة"
سبوتنيك عربي
اعترف وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا تزود أوكرانيا بأسلحة قديمة كان سيتم شطبها على أي حال. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T11:30+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
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وسُئل الوزير في مقابلة مع صحيفة "تريبيون ديمانش" عن مستقبل المساعدة العسكرية الفرنسية لأوكرانيا وسط عجز كبير في ميزانية البلاد واحتمال خفض الدعم الأمريكي لكييف.وأوضح خلال المقابلة أن "مساعدتنا لأوكرانيا تعتمد على ثلاثة أشياء. أولا، نقوم بتسليم المعدات القديمة التي كنا سنستبدلها على أي حال بفضل قانون البرامج العسكرية. ثانيا، على عكس بعض حلفائنا الأوروبيين، نحن لا نشتري معدات من الولايات المتحدة، وأخيرا نستخدم عائدات الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية لأوكرانيا".وأضاف الوزير: "أننا نعمل على خلق تقارب استراتيجي مع الأوكرانيين. ومن أجل مصالحنا المستقبلية، فإن حقيقة معرفتهم بالأسلحة والعقيدة الفرنسية ليست سيئة للغاية".ونقلت وسيلة إعلامية أوكرانية، تصريحات بارو، التي قال فيها: "تتجلى مساعدتنا في أمثلة محددة. في قطاع الدفاع، نقدم المعدات والمعدات العسكرية لأوكرانيا، كما أن فرنسا هي الدولة الأولى التي تقوم بتدريب لواء كامل.... سيتم تقديم أول مقالتة "ميراج 2000" إلى أوكرانيا في وقت مبكر. العام المقبل".
https://sarabic.ae/20241020/الجيش-الروسي-يصد-هجمات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1093964540.html
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روسيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار فرنسا

الدفاع الفرنسية تعترف بتزويد كييف بـ"خردة عسكرية قديمة"

11:30 GMT 20.10.2024
© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federationإجلاء أول دبابة أمريكية "أبرامز إم 1"، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة
إجلاء أول دبابة أمريكية أبرامز إم 1، التي تم تدميرها على اتجاه محور أفدييفكا، من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Photo / Ministry of Defense of the Russian Federation
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اعترف وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا تزود أوكرانيا بأسلحة قديمة كان سيتم شطبها على أي حال.
وسُئل الوزير في مقابلة مع صحيفة "تريبيون ديمانش" عن مستقبل المساعدة العسكرية الفرنسية لأوكرانيا وسط عجز كبير في ميزانية البلاد واحتمال خفض الدعم الأمريكي لكييف.
وأوضح خلال المقابلة أن "مساعدتنا لأوكرانيا تعتمد على ثلاثة أشياء. أولا، نقوم بتسليم المعدات القديمة التي كنا سنستبدلها على أي حال بفضل قانون البرامج العسكرية. ثانيا، على عكس بعض حلفائنا الأوروبيين، نحن لا نشتري معدات من الولايات المتحدة، وأخيرا نستخدم عائدات الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية لأوكرانيا".
وأشار ليكورنو إلى أن "فرنسا تعتزم مواصلة تدريب جنودها في أوكرانيا، وهو ما يحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة ألوية جديدة".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
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10:39 GMT
وأضاف الوزير: "أننا نعمل على خلق تقارب استراتيجي مع الأوكرانيين. ومن أجل مصالحنا المستقبلية، فإن حقيقة معرفتهم بالأسلحة والعقيدة الفرنسية ليست سيئة للغاية".
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم أمس السبت، أنه سيتم تسليم أول مقاتلة من طراز "ميراج 2000" إلى كييف، في بداية عام 2025.
ونقلت وسيلة إعلامية أوكرانية، تصريحات بارو، التي قال فيها: "تتجلى مساعدتنا في أمثلة محددة. في قطاع الدفاع، نقدم المعدات والمعدات العسكرية لأوكرانيا، كما أن فرنسا هي الدولة الأولى التي تقوم بتدريب لواء كامل.... سيتم تقديم أول مقالتة "ميراج 2000" إلى أوكرانيا في وقت مبكر. العام المقبل".
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